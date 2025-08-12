Întârzieri la centura metropolitană. Viceprimar: „Sunt sceptic că vor reuși să finalizeze”

Ritm lent pe șantierul centurii metropolitane, tronsonul 1 Cluj-Florești. „Așteptăm ca antreprenorul să recupereze aceste întârzieri. Nu sunt discuții de prelungire a termenului”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Viceprimarul Clujului Dan Tarcea este nemulțumit de mobilizarea de pe șantier și de ritmul lent al lucrărilor la centura metropolitană | Foto Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Lucrările în teren la primul tronson al centurii metropolitane Cluj au început pe 24 mai 2024.

În prima fază a proiectului va fi asigurată conectivitatea directă cu Spitalul Regional de Urgență Cluj, iar lucrările cuprind sectorul în lungime de peste 23 km și drumuri de legătură în lungime de 19,16 km.

„Practic, vom extinde DN 1 de la patru benzi la șase benzi de circulație, cu o bandă suplimentară pentru mijloacele transport în comun, pentru mașinile de urgență, salvare, pompieri, poliție și piste pentru biciclete, adică cei care doresc să ajungă acolo s-o poată facă în condiții absolut optime. De asemenea, un element important în luarea deciziei pentru Spitalul Regional a fost și transportul public în comun pentru că acolo vor fi peste 3000 de angajați și este important cum vor putea să ajungă aceștia angajați la acest obiectiv. Deci se lucrează. Avem câteva întârzieri la acest obiectiv. Data de finalizare trebuie să fie sfârșitul anului 2025. În acest moment sunt puțin sceptic că vor reuși să finalizeze până luna decembrie integral această lucrare, cu toate că se lucrează destul de intens acolo pe șantier și deja se văd lucrările, sunt vizibile cu ochiul liber. Până acum se lucra doar în subteran la relocarea de utilități, tot ceea ce înseamnă gaz, electric, conductă de apă. Acum lucrările sunt și la suprafață și sunt vizibile. Așteptăm din partea antreprenorului un program și să recupereze aceste întârzieri. Nu avem deocamdată nicio altă discuție de prelungire a termenului. Vom vedea exact ce ne spun cei de la ANM, dacă au fost zile în care nu s-a putut lucra, adică temperaturi foarte mari sau precipitații foarte multe, și atunci acelea sunt zilele cu care se prelungeste automat contractul. Vom vedea până la sfârșitul lunii august care sunt evoluțiile și vom putea lua o decizie”, a spus viceprimarul Dan Tarcea la un post de radio local.

Unele tronsoane din centura metropolitană ar putea fi date în funcțiune

„Am dat ordinul de începerea a lucrărilor la cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane. Ordinul a fost dat în luna iulie. Se începe cu partea de proiectare, șase luni este componenta de proiectare, după care la începutul anului 2026 să putem intra efectiv cu lucrările la centura metropolitană. Și acest proiect al centurii metropolitane va fi etapizat, adică această firmă nu va putea să înceapă centura metropolitană dintr-un capăt și s-o ducă până la capătul celălalt. Cred că este și sănătos să facem acest lucru, astfel încât să găsim niște sectoare de centură metropolitană care să fie gata și să poată să fie date în funcțiune.

Asta urmează să o stabilim împreună cu specialiștii pentru că un asemenea proiect necesită foarte multă parte de organizare de șantier. Gândiți-vă că discutăm aici de milioane de metri cubi de pământ care trebuie depozitat de material care trebuie să fie adus acolo. Trebuie să fie făcute câteva drumuri tehnologice, adică nu discutăm de o construcție a unui obiectiv mai mare sau mai mic ci impactează aici întreg orașul. Sunt anumite sectoare, anumite zone, în care lucrurile sunt de anvergură. Nu știu dacă trebuie să facem câteva tuneluri, dacă trebuie să facem poduri sau podețe. Unele lucrări vor merge mai repede altele vor necesita mai mult timp. Avantajul pe care îl avem față de autostradă este că la autostradă au fost făcute licitații pe tronsoane. Aici avem un avantaj să spun așa pentru că este un singur ofertant pentru toate aceste tronsoane și atunci sigur că putem împreună să stabilim o etapizare mult mai atentă a acestor obiective”, a mai explicat Tarcea.

Lucrările la drumurile de legătură încep în 2026

Municipalitatea clujeană și-a asumat nouă drumuri de legătură pentru o conexiune mult mai bună cu centura metropolitană.

„Avem deja 5 studii de fezabilitate aprobate în Consiliul Local pentru aceste drumuri de legătură, urmează să vină și celelalte pentru a putea să începem lucrările la ele. Anul 2026 va fi anul în care vom începe aceste lucrări la drumurile de legătură. Până când proiectul centurii metropolitane va fi gata, aceste drumuri vor avea o dublă funcțiune, adică vom rezolva niște probleme care sunt astăzi în cartiere. Aici pot să vă dau exemplu celor care locuiesc pe strada Edgar Quinet. De exemplu, sunt câteva mii de persoane care locuiesc acolo, este o stradă relativ îngustă, fără trotuare, cu un sistem de iluminat public care nu este pentru anul 2025. De asemenea, pe străzile Basarabia și Huedinului vom asigura o accesibilitate mai bună a celor care locuiesc în zonă. Discutăm și de strada Soporului, discutăm de cartierul Borhanci, în care sunt două legături, cea spre Constantin Brâncuși și încă o legătură care va face o conexiune cu strada Liviu Rebreanu, adică toate aceste elemente vor aduce un plus de calitate celor care locuiesc acolo pentru că, pe de o parte, vor avea asigurat accesul la centura metropolitană și vor asigura alternative de ieșirea din cartier. Discutăm și aici de sume foarte mari de bani pentru că trebuie să facem expropieri acolo. RADP va fi cel care va integra toate aceste lucrări astfel încât 2026 să putem începe la drumurile de legătură pentru centura metropolitană”, a conchis Tarcea.

Constructorul lucrărilor la tronsonul 1 al Centurii Metropolitane este SC Viarom SA, iar valoarea contractului este de 1,74 miliarde de euro.

