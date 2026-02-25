Studenții au protestat iar împotriva taxelor mărite de UBB Cluj: „Diplomă pe datorie”. Universitatea, deschisă la revendicări.

Studenții UBB s-au strâns în fața universității pentru a protesta împotriva taxelor mărite.

Studenții au protestat, din nou, în fața rectoratului UBB împotriva taxelor mărite | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Majorarea taxelor de studii și reducerea fondului de burse a provocat nemulțumire în rândul studenților.

Organizațiile studențești au protestat astăzi, 25 februarie 2026, în jurul orei 12 ,în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și au cerut susținerea eforturilor educaționale depuse de tineri.

Circa 100 de studenți s-au strâns să protesteze împotriva taxelor mărite de UBB.

„La ce să renunț pentru facultate?”, mesajul studenților la protest, miercuri, 25 februarie 2026 | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Studenții UBB Cluj: „Taxele cresc, șansele la educație scad”

Studenții au avut mesaje și scandări tăioase.

„Taxele cresc, șansele la educație scad”

„Taxe mari, buget puțin, pe studenți cine-i susține?!”

„Să-mi fac rate pentru facultate?”

„Viitorul e casat, UBB a calculat”

„Consultarea de fațadă scoate studenții în stradă”

„Excelența UBB, scoasă din buzunarele studenților”

„La ce să renunț pentru facultate?”

„Alertă în studenție, diplomă pe datorie”

„Oare când o să vă pese?”

Pentru monitorulcj.ro a vorbit vicepreședintele educațional al Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), Tudor Dălălău.

„Nu este treaba noastră că studenți să încercăm să găsim alternative universității, fie ele financiare sau sociale. Universitatea (Babeș-Bolyai Cluj - n. red.) ia deciziile acestea pe cont propriu. Ar trebui să cunoască cum să susțină studenții cu adevărat, nu să ia decizii neconcretizate și periculoase pentru studenți. Este cea mai mare creștere de taxe, de până la 120% în unele facultăți. de la 3.000 de lei la 6.500 RON pentru unele specializări. E o creștere imensă și pune în pericol extrem de mult tot ce înseamnă parcursul academic al studenților”, a spus Tudor Dălălău, pentru monitorulcj.ro.

Tudor Dălălău, vicepreședintele educațional OSUBB | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Reprezentantul OSUBB a mai precizat că e bine că UBB a integrat studenții în procesul consultativ și că au fost chemați la discuții, dar a fost doar o simulare a pluralismului și nu s-a concretizat nimic din poziția studenților în poziția definitivă.

„Noi cerem să ne ia cu adevărat vocea în considerare, să reflecte poziția studenților într-o versiune finală. Studenții sunt într-o perioadă foarte dificilă în momentul acesta. Unii colegi ai mei au 2-3 job-uri pentru a se susține. Am vorbit cu persoane care ar putea să renunțe la facultate la UBB. Am fost afectați de măsurile de austeritate, de ordonanța 141, măsurile fiscal-bugetare. Studențiilor le-a fost limitat tot mai mult accesul la burse. Universitatea Babeș-Bolyai a decis că nu este nevoie să suplimenteze cu trei milioane de lei fondul de burse pentru a se ajunge la situația din 2024-2025”, a mai declarat Tudor Dălălău pentru monitorulcj.ro.

Studenții au transmis, miercuri, 18 februarie 2026, o adresă oficială către Senatul UBB, prin care solicită reluarea deciziei cu privire majorarea taxelor, precum și suplimentarea fondului de burse.

Mai multe mesaje ale studenților la protestul împotriva taxelor mărite de UBB | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Până la reluarea acestor solicitări, OSUBB împreună cu organizațiile studențești din UBB vor continua demersurile publice pentru a-și susține cauza.

UBB Cluj a încercat să nu mărească taxele și e deschisă la dialog cu studenții

A fost prezentă și Laura Irimieș, purtător de cuvânt al Universității Babeș-Bolyai, care a explicat mărirea taxelor.

„Majorarea este consistentă, dar se datorează atât prevederilor legale, care ne pun să aliniem taxele la nivelul subvenției primite de la buget. Trebuie să luăm în calcul că, timp de aproape șase ani, noi am încercat să menținem taxele la același nivel, tocmai pentru a nu a pune o povară financiară pe umerii studeților în timpul pandemiei. Am încercat să nu mărim taxele, iar în acest moment, majorarea se simte, evident, mult mai puternic”, a declarat Laura Irimieș.

Laura Irimieș, purtător de cuvânt UBB | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Reprezentanții Universitatății Babeș-Bolyai au transmis că e deschisă la dialog, iar studenții să se gândească la anumite solicitări și revendicări.

La finalul săptămânii trecute, Universitatea Babeș-Bolyai anunța prin intermediul unui comunicat că studenții actuali nu vor fi afectați de majorarea taxelor de admitere și școlarizare. Conducerea universității preciza că eventualele creșteri vor fi aplicate etapizat și doar studenților care vor fi admiși începând din toamna acestui an.

