Stațiile de încărcare pentru mașini electrice din Florești au devenit oficial funcționale. Primarul Bogdan Pivariu: „Un nou pas pentru o localitate mai verde”.

Noile stații de încărcare pentru vehicule electrice din Florești au devenit operaționale.

Primăria Florești anunță că noile stații de încărcare a mașinilor electrice au devenit funcționale.

Potrivit primarului Bogdan Pivariu, administrația locală va crește numărul de stații de încărcare dedicate mașinilor electrice pentru a susține transportul verde și nepoluant.

„Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice din Florești sunt oficial funcționale”, a anunțat, marți, primarul Bogdan Pivariu prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, începând din 21 noiembrie 2025, stațiile de încărcare din comuna Florești pot fi utilizate contra cost prin aplicația NGT Charge, disponibilă pe Android și iOS.

„În perioada următoare vom crește numărul de stații electrice din Florești.

Florești continuă să construiască un viitor verde și eficient”, a transmis primarul Bogdan Pivariu.

Acces facil și posibilitatea de rezervare a conectorului

Pentru încărcarea mașinilor electrice, șoferii trebuie să descarce aplicația NGT Charge și să își creeze un cont.

Aceștia pot selecta stația dorită, după care pot conecta vehiculul și să pornească procesul de încărcare.

Aplicația oferă informații despre stațiile disponibile la nivel național, puterea de încărcare, prețul pe kWh, disponibilitatea în timp real și, acolo unde este permis, posibilitatea de rezervare temporară a conectorului.

În același timp, staționarea după încheierea procesului de încărcare va fi taxată suplimentar, iar parcarea fără încărcare pe locurile dedicate constituie contravenție.

