Trump, discurs-record despre Starea Uniunii: momente tensionante și critici la adresa Curții Supreme din cauza taxelor vamale. Ce spune președintele SUA despre capacitatea nucleară a Iranului?

Cu o durată de 1 oră și 47 de minute, președintele american Donald Trump a ținut marți cel mai lung discurs despre Starea Uniunii în fața Congresului SUA. Discursul președintelui SUA nu a fost lipsit de tensiuni.

De altfel, Trump avertizase anterior că va susține un discurs foarte lung în fața Congresului. Astfel, Trump a depășit ca durată discursul de 1 oră și 20 de minute susținut de democratul Bill Clinton în 2000, informează miercuri EFE și AFP, citate de Agerpres.ro

Trump, discurs-record despre Starea Uniunii: momente tensionante, acuzații la adresa Curții Supreme și amenințări pentru Iran

În timpul discursului său, cu o durată de 1 oră și 47 de minute, republicanul a evidențiat ceea ce consideră a fi realizări majore ale administrației sale, cum ar fi lupta împotriva traficului de droguri și a imigrației ilegale.

De asemenea, el a susținut că administrația sa a obținut succese economice, controlând inflația și aducând prețul benzinei sub 2 dolari pe galon, pe lângă impunerea de tarife vamale la importurile din alte țări, despre care a afirmat că vor înlocui în cele din urmă „impozitul pe venit”.

Președintele a profitat, de asemenea, de ocazie pentru a-i ataca pe democrați, denunțând, de exemplu, respingerea proiectului de lege care ar impune tuturor alegătorilor din SUA să își verifice cetățenia la vot, o măsură menită să combată neregulile care, potrivit lui, sunt răspândite și l-au costat alegerile prezidențiale din 2020.

Discursul președintelui american, a cărui rată de aprobare se învârte în jurul a 40%, era urmărit cu un interes deosebit în acest an, deoarece țara va organiza alegeri intermediare în noiembrie, în care republicanii se luptă pentru a-și menține controlul în Senat și Camera Reprezentanților.

Iranul, o amenințare pentru SUA?

Președintele american Donald Trump a acuzat marți Iranul că dezvoltă arme capabile să lovească Statele Unite, dar a declarat totodată în discursul său privind Starea Uniunii adresat Congresului că este în favoarea unei abordări diplomatice cu Teheranul.

„Au fost avertizați să nu încerce să-și reconstruiască programul de armament în viitor, în special arme nucleare. Cu toate acestea, ei continuă și își urmăresc în prezent ambițiile nucleare sinistre”, a susținut Trump.

„Preferința mea este pentru o soluție diplomatică la această problemă, dar un lucru este sigur: nu voi permite niciodată principalului sponsor mondial al terorismului să dobândească o armă nucleară”, a declarat Donald Trump în discursul său.

Președintele SUA a invocat Operațiunea Ciocanul de la Miezul Nopții, din 22 iunie 2025, când forțele americane au atacat instalațiile nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan, pentru a reaminti tuturor că Statele Unite au acționat deja împotriva programului iranian.

„L-am anihilat, iar ei vor să o ia de la capăt”, a afirmat el.

Iranul a avertizat luni că orice atac american, inclusiv un „atac limitat”, va provoca un răspuns „puternic”, după ce președintele american a ridicat posibilitatea unui astfel de atac în cazul eșecului discuțiilor cu Teheranul.

Trump critică decizia Curții Supreme

De altfel, marți seară, Trump a apreciat ca fiind „foarte regretabilă” recenta decizie a Curții Supreme de anulare a unei mari părți din taxele sale vamale.

„În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunțată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte regretabilă”, a declarat președintele american în timpul discursului la care asistau patru magistrați ai Curții, dintre care trei au considerat că nu are puterea de a introduce aceste taxe vamale.

Donald Trump a reinstituit deja o nouă suprataxă de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Aceasta va expira după 150 de zile, cu excepția cazului în care un vot în Congres le va face să fie permanente.

Trump și-a reafirmat speranța ca veniturile din aceste tarife la bunurile importate să înlocuiască în cele din urmă impozitul pe venit

Congresmanul democrat Al Green, expulzat în timpul discursului lui Trump

Congresmanul democrat Al Green a fost escortat marți din sala Camerei Reprezentanților SUA la începutul discursului președintelui Trump despre „Starea Uniunii”, după ce a ridicat o pancartă de protest.

În timp ce Trump intra în sala Camerei, Green, un democrat din Texas, a desfășurat o pancartă albă pe care scria: „Oamenii de culoare nu sunt maimuțe”. Aceasta este o referință la un videoclip postat pe rețelele de socializare la începutul acestei luni de Trump, care includea un clip care îi înfățișa pe fostul președinte Barack Obama și pe fosta Primă Doamnă Michelle Obama drept maimuțe.

Casa Albă a eliminat în cele din urmă videoclipul, iar Trump a declarat că un membru al personalului a postat videoclipul.

Green a fost parlamentarul care l-a huiduit pe Trump în timpul discursului său în fața Congresului de anul trecut.

În discursul său, președintele SUA și-a enumerat realizările și a declarat că Statele Unite traversează o perioadă de prosperitate datorită politicilor adoptate: „Aceasta este epoca de aur a Americii”, a mai spus Trump.

Conform lui Donald Trump, Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din partea Venezuelei, „noul nostru prieten și partener”.

