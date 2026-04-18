Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz, un petrolier a fost atacat de ambarcațiuni înarmate

Un incident tensionat a avut loc în apropierea Strâmtorii Ormuz, unde un petrolier a fost ținta unor focuri de armă trase de două ambarcațiuni înarmate, asociate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Ambarcațiuni înarmate deschid focul asupra unui petrolier în apropierea Strâmtorii Ormuz. | Imagine generată cu ajutorul AI

Un nou incident tensionat a fost raportat în zona Strâmtorii Ormuz, unde un petrolier a fost vizat de focuri de armă trase de două ambarcațiuni înarmate, asociate IRGC. Potrivit UK Maritime Trade Operations, evenimentul s-a produs la aproximativ 20 de mile marine nord-est de Oman, conform ziare.com.

Comandantul navei a semnalat că ambarcațiunile s-au apropiat fără a transmite vreun avertisment radio, iar ulterior au deschis focul asupra petrolierului. Reprezentanții UKMTO au transmis că, în urma incidentului, nava nu a fost avariată, iar membrii echipajului nu au fost răniți.

„Comandantul unui petrolier a raportat că nava a fost abordată de două ambarcațiuni înarmate ale IRGC, care nu au lansat niciun apel pe VHF, după care au deschis focul asupra petrolierului. Petrolierul și echipajul sunt în siguranță”, au precizat oficialii într-o alertă emisă sâmbătă.

Autoritățile investighează în prezent circumstanțele în care s-a produs atacul, într-o regiune considerată strategică pentru transportul global de petrol și unde tensiunile rămân ridicate.

