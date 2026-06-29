Viktor Orban revine în forță: va ajunge la Tușnad pentru a participa la școala de vară. Peter Magyar nu a fost invitat.

Deși nu mai e premier, Viktor Orban va susține discursul tradițional la școala de vară de la Tușnad. Peter Magyar nu a fost invitat.

|în imagine: Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, la Băile Tușnad, pentru tradiționalul discurs la Universitatea de Vară Tusványos, iulie 2025 | Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Organizatorii Universității de Vară Tusványos au confirmat că premierul maghiar Péter Magyar nu va fi invitat la ediția din acest an.

Decizia vine în contextul în care șeful guvernului ungar afirmase anterior că organizatorilor le este „frică” să îl invite la tabăra finanțată din banii contribuabililor.

Viktor Orban revine în forță: va ajunge la Tușnad pentru a participa la școala de vară. Peter Magyar nu a fost invitat.

Zsolt Nemeth, unul dintre fondatorii Tusvanyos, școala de vară de la Băile Tușnad din România, a anunțat că organizatorii nu îl vor invita pe noul prim-ministru ungar, Peter Magyar, potrivit Antena3CNN.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, deputatul Fidesz susține că Tusvanyos este un „eveniment al culturii democratice și al dialogului”.

„De ce nu îl invităm pe Peter Magyar la Tusvanyos? Pentru că organizatorii unui eveniment au dreptul exclusiv de a decide pe cine invită și pe cine nu la un eveniment organizat de ei. Peter Magyar își insultă permanent adversarii politici și partenerii într-un limbaj inacceptabil, inclusiv pe liderii comunităților maghiare din afara granițelor”, a notat Zsolt Nemeth.

Astfel, premierul ungar Peter Magyar nu va participa la ediția din acest an a școlii de vară de la Tușnad, cunoscută drept Tusványos.

Magyar, critici în Parlament: Tusvanyos beneficiază de foarte mulți bani ai contribuabililor

Într-o intervenție recentă în parlament, premierul Peter Magyar a criticat faptul că nu a primit invitație la Băile Tușnad.

El a spus că „Tusvanyos beneficiază de foarte mulți bani ai contribuabililor, însă organizatorilor le este totuși frică să îl invite” pe premier, în timp ce fostul șef al guvernului va fi prezent.

Zsolt Nemeth anunțase anterior că a ajuns la o înțelegere cu Viktor Orban, iar acesta va participa la ediția din acest an a evenimentului.

Ediția cu numărul 35 a școlii de vară se va desfășura în acest an în perioada 21 - 26 iulie.

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