Iran: Adunarea Experților a desemnat noul lider suprem. Numele său nu a fost anunțat de teama „Marelui Satan”.

Adunarea Experților din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri aeriene israeliene și americane, au anunțat duminică, 8 mareite 2026, membrii acestui organism clerical iranian, fără a dezvălui numele celui desemnat, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.

„Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul a fost ales”, a declarat Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experților, citat de agenția de știri Mehr.

Secretariatul organismului va anunța numele ulterior, a adăugat el. În centrul puterii iraniene, liderul suprem - care are ultimul cuvânt în toate afacerile statului - este cea mai înaltă autoritate politică și religioasă din Republica Islamică.

Alți membri ai adunării au confirmat numirea, unul dintre ei a sugerat că noul lider ar fi Mojtaba Khamenei, fiul regretatului ayatollah, al cărui nume circulase ca posibil succesor.

„Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experților, a fost ales”, a declarat Mohsen Heydari, reprezentantul provinciei Khuzestan în Adunare, citat de agenția de știri ISNA.

„Marele Satan” a menționat de asemenea numele ales de reprezentanți”, a adăugat el și a făcut referire la Statele Unite.

Donald Trump nu vrea ca fiul lui Ali Khamenei să fie liderul Iranului

Președintele american Donald Trump declarase joi, 5 martie 2026, că „trebuie să fie implicat” în selecția succesorului lui Ali Khamenei și a indicat că nu va accepta ca fiul acestuia să preia funcția.

Un alt membru al organismului, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmat într-un video difuzat de agenția de știri Fars că „s-a ajuns la o opinie fermă, care reflectă poziția majorității”.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, când au început atacurile aeriene americane și israeliene împotriva Iranului, care au declanșat un război ce s-a răspândit în tot Orientul Mijlociu.

Oficialii iranieni au respins categoric ideea că președintele SUA ar putea juca vreun rol în selectarea succesorului liderului suprem.

Duminică, armata israeliană a amenințat, prin intermediul contului său în limba persană de pe X, că îi va lua ca țintă pe membrii Adunării Experților.

Israelul „va continua să monitorizeze îndeaproape orice succesor și pe oricine dorește să numească unul”, a avertizat armata.

Mirbagheri a insistat că membrii organismului clerical își continuă activitatea conform planului, explicând că acționează meticulos deoarece „circumstanțele actuale sunt dificile și există în continuare obstacole”.

