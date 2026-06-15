Zi decisivă la Luxemburg: Republica Moldova și Ucraina deschid primul cluster al negocierilor de aderare la UE

Moldova şi Ucraina vor face, luni, un pas decisiv pentru aderarea la UE, odată cu deschiderea primei etape a negocierilor de aderare.

Zi decisivă la Luxemburg: Republica Moldova și Ucraina deschid primul cluster al negocierilor de aderare la UE|Foto: presedinte.md

Republica Moldova și Ucraina deschid oficial luni, la Luxemburg, primul cluster al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, cel dedicat valorilor fundamentale.

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Totodată, la Luxemburg se desfășoară luni cea de-a doua Conferință Interguvernamentală Republica Moldova - Uniunea Europeană. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Alexandru Munteanu și include reprezentanți ai instituțiilor responsabile de procesul de integrare europeană, informează Moldpres, citată de Agerpres.ro

Zi decisivă la Luxemburg: Republica Moldova și Ucraina deschid primul cluster al negocierilor de aderare la UE

Evenimentul are loc după ce, la 12 iunie, toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat poziția comună de negociere pentru deschiderea primului cluster de capitole cu Republica Moldova și Ucraina. Decizia a fost salutată de conducerea instituțiilor europene, care a anunțat că primul cluster urmează să fie lansat în cadrul reuniunii de la Luxemburg.

Ursula von der Leyen: „Extinderea, una dintre cele mai mari povești de succes ale UE”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, la finele săptămânii trecute, că, prin decizia sa, Uniunea Europeană a făcut un pas major în procesul de aderare.

„Clusterul 1 acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Decizia UE reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense”, a declarat Ursula von der Leyen, care a subliniat totodată că „extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun”.

Prima fază a negocierilor de aderare: Clusterul „Valori fundamentale”

Deschiderea clusterului „Valori fundamentale” va marca trecerea Republicii Moldova la etapa negocierilor efective privind armonizarea legislației naționale cu normele Uniunii Europene. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare, întrucât vizează domenii precum statul de drept, independența justiției, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice, administrația publică și respectarea drepturilor fundamentale, amintește sursa citată.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. La 23 iunie 2022, țara a obținut statutul de stat candidat, iar în decembrie 2023 liderii Uniunii Europene au decis deschiderea negocierilor de aderare.

Prima Conferință Interguvernamentală Republica Moldova - Uniunea Europeană a avut loc la 25 iunie 2024, marcând lansarea oficială a procesului de negociere și a etapei de screening a legislației naționale. În ultimii doi ani, autoritățile de la Chișinău și instituțiile europene au analizat compatibilitatea legislației moldovenești cu acquis-ul comunitar, proces care a permis trecerea la etapa următoare a negocierilor.

În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screeningul bilateral cu UE. La mijlocul lunii decembrie 2025, Chișinăul a demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri.

Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a lansat, la 3 iunie anul acesta, pregătirile pentru deschiderea oficială a Clusterului 1 în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.

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