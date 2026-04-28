Pleacă Viktor Orban definitiv din Ungaria? Destinația posibilă.

Viktor Orban a încercat să demisioneze din funcția de lider al partidului Fidesz | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Prim-ministrul în exercițiu al Ungariei, ultranaționalistul Viktor Orban, și-a prezentat marți, 28 aprilie 2026, demisia din funcția de lider al partidului său, în urma înfrângerii electorale din această lună, dar Fidesz nu i-a acceptat-o și a amânat orice decizie până la următorul congres din iunie, informează EFE, citat de Agerpres.ro.

În iulie, Orban va călători în Statele Unite, un anunț pe care unele instituții media l-au interpretat ca o posibilă plecare permanentă din țară.

Centrul de Informații Guvernamentale, la rândul său, a relatat luni că acestea sunt „știri false”, deoarece Orban va călători în SUA pentru a participa, printre alte evenimente, la finala Cupei Mondiale, care va avea loc pe 19 iulie în New Jersey.

„Toate celelalte informații răspândite sunt false și nefondate”, a declarat centrul.

Demisie refuzată

„Nu s-au luat decizii cu privire la poziții personale, deși Viktor Orban și-a prezentat demisia din funcția de președinte, aceasta nu a fost acceptată”, a declarat presei deputatul Erik Banki după ce a părăsit ședința conducerii partidului, potrivit site-ului de știri independent Hvg.hu.

Este de așteptat ca partidul să ia decizii cu privire la pozițiile de conducere la viitorul său congres, programat pentru 13 iunie.

„Nu am făcut niciodată un pas înapoi și nu o voi face acum. Oricare ar fi calea pe care o voi urma, va fi întotdeauna înainte”, a declarat Orban la intrarea în ședința de marți, când a fost întrebat despre planurile sale după ce a anunțat că restituie partidului mandatul său de parlamentar și că nu va face parte din noul legislativ. Sâmbăta trecută, premierul în exercițiu a anunțat că, de acum încolo, se va concentra pe „reorganizarea forțelor naționale”.

Orban, în vârstă de 62 de ani, este membru al legislativului de la Budapesta încă de la primele alegeri din Ungaria de după căderea Cortinei de Fier în 1990.

Viktor Orban și partidul său au suferit o înfrângere răsunătoare în alegerile legislative din 12 aprilie, când au pierdut în fața partidului Tisza al conservatorului Peter Magyar.

Se așteaptă ca noul guvern să fie învestit în a doua jumătate a lunii mai și, cu o majoritate de două treimi în parlament, să înceapă imediat „demontarea” regimului Orban, care a guvernat țara central-europeană din 2010.

