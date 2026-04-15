MApN: Adresele de e-mail compromise de hakeri ce au legături cu Rusia nu conțin date clasificate!

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri, 15 aprilie, că adresele de e-mail ale unor angajați au fost compromise în urma unui atac cibernetic atribuit unor hackeri cu legături cu Rusia, însă acestea nu conțineau informații clasificate.

Hackeri cu legături cu Rusia au compromis conturi de e-mail ale MApN, fără acces la date clasificate. | Foto: MApN

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri, 15 aprilie, că adresele de e-mail ale angajaților MApN compromise în urma unui atac cibernetic nu conțineau informații clasificate, fiind folosite doar pentru activități administrative și transmiterea unor date publice.

Potrivit instituției, incidentul de securitate a fost depistat în luna martie 2025 și a vizat compromiterea a câteva zeci de conturi de e-mail. Alte aproximativ 30 de tentative de acces nu au avut succes. Situația a fost analizată de structurile competente și izolată în termen de 24 de ore. „Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate”, a transmis MApN.

România, printre țintele unei campanii mai ample

Datele apar în contextul unei campanii cibernetice extinse, atribuită unor hackeri cu legături cu Rusia, analizată de Reuters. Potrivit acestor informații, gruparea ar fi compromis peste 170 de conturi de e-mail ale unor procurori și anchetatori din Ucraina în ultimele luni.

Atacurile au vizat inclusiv instituții din România, Grecia și Bulgaria, în special oficiali implicați în combaterea corupției și în îndepărtarea influenței ruse.

67 de conturi compromise în România

În România, hackerii au reușit să compromită cel puțin 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române. Printre acestea se numără adrese aparținând unor baze aeriene NATO și cel puțin un cont al unui ofițer superior.

Informațiile privind amploarea atacurilor au fost descoperite accidental online chiar de către hackeri și analizate ulterior de grupul de cercetători Ctrl-Alt-Intel. Datele indică faptul că, între septembrie 2024 și martie 2026, au fost compromise cel puțin 284 de inbox-uri. Cele mai multe ținte au fost din Ucraina, dar atacurile au vizat și oficiali din state NATO din regiune și din Balcani. Autoritățile române subliniază că, în cazul MApN, nu au fost afectate informații clasificate.

