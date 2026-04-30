Patru români, la bordul unei nave sechestrate de Iran. Reacția MAE: „Sunt în stare bună de sănătate și se află în siguranță”.

Patru cetățeni români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată în prezent de autoritățile iraniene. Situația lor este monitorizată de Ambasada României din Iran.

Patru români, la bordul unei nave sechestrate de Iran. Reacția MAE: „Sunt în stare bună de sănătate și se află în siguranță”| Foto: DepositPhotos.com

Patru români se află la bordul unei nave sechestrate de Iran în Strâmtoarea Ormuz în urmă cu o săptămână.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în acest caz nu a fost solicitată asistență consulară.

Situația cetățenilor români aflați la bordul navei sechestrate de Iran se află în atenția autorităților române.

Patru români, la bordul unei nave sechestrate de Iran. Reacția MAE: „Sunt în stare bună de sănătate și se află în siguranță”

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi că Ambasada României în Iran monitorizează situația celor patru cetățeni români aflați la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de autoritățile iraniene.

Până în prezent, nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea acestora.

„Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene. Ambasada a întreprins demersuri pe lângă autoritățile competente locale care au transmis că cei patru cetățeni se află în siguranță și în stare bună de sănătate.

Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situația și sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor. Totodată, precizăm că la Ambasadă nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară cu privire la acest caz”, se arată într-o informare a publicată de MAE.



MAE reamintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență pe teritoriul Republicii Islamice Iran au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Teheran: +98 21 77647570.



„Nu este o situație nouă. Am răspuns însă unei întrebări specifice, confirmând că nu avem solicitări de asistență consulară, dar avem în atenție cetățeni români”, completează MAE.

Nava MSC Francesca, aflată sub pavilion Panama, a fost sechestrată săptămâna trecută de Gărzile Revoluționare din Iran, sub pretextul că a intrat fără autorizație în Strâmtoarea Ormuz. În prezent, vasul se găsește în apele teritoriale ale Iranului.

CITEȘTE ȘI: