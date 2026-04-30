SUA încearcă să deblocheze Strâmtoarea Ormuz, Washingtonul caută aliați pentru o coaliție maritimă internațională

Administrația condusă de Donald Trump încearcă să mobilizeze state partenere pentru formarea unei coaliții internaționale care să restabilească libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite fac demersuri pentru constituirea unei coaliții internaționale care să asigure reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. | Imagine generată cu ajutorul AI

Statele Unite fac demersuri pentru constituirea unei coaliții internaționale care să asigure reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat, conform Agerpres.ro.

Documentul, datat 28 aprilie, arată că secretarul de stat Marco Rubio a aprobat crearea unei inițiative denumite „Maritime Freedom Construct” (MFC), un proiect comun al Departamentului de Stat și al Pentagonului.

Inițiativă pentru securitate maritimă post-conflict

Potrivit telegramei, MFC este văzută ca „un prim pas crucial” pentru stabilirea unei arhitecturi de securitate maritimă în Orientul Mijlociu, după conflict. Scopul este protejarea infrastructurii maritime critice și menținerea libertății de navigație pe rutele esențiale pentru comerțul global.

Componenta diplomatică, coordonată de Departamentul de Stat, va funcționa ca un hub între statele partenere și industria de transport naval, în timp ce partea militară, gestionată de Pentagon prin comandamentul CENTCOM din Florida, va monitoriza traficul în timp real și va comunica direct cu navele care tranzitează zona.

CITEȘTE ȘI:

Presiune pentru participarea statelor partenere

Ambasadele americane au primit instrucțiuni să transmită până la 1 mai invitații către statele partenere pentru a se alătura inițiativei, sub diferite forme: sprijin diplomatic, schimb de informații, sancțiuni, prezență navală sau alte tipuri de contribuții.

Documentul precizează însă că demersul nu vizează state precum Rusia, China, Belarus sau Cuba, considerate adversari ai SUA.

Blocaj major într-o zonă strategică

Strâmtoarea Ormuz este un punct cheie pentru comerțul global, pe aici tranzitând aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze.

Traficul în zonă a scăzut drastic după ce, pe 28 februarie, SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a blocat ruta maritimă.

Inițiativa Washingtonului vine pe fondul blocajului diplomatic în rezolvarea conflictului și al încercărilor SUA de a limita exporturile de petrol ale Iranului, inclusiv printr-o posibilă blocadă navală a porturilor iraniene.

Proiectul „Maritime Freedom Construct” este prezentat ca fiind distinct de alte politici ale administrației americane, inclusiv de campania de „presiune maximă” asupra Iranului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: