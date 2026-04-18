Iranul s-a răzgândit: ÎNCHIDE Strâmtoarea Ormuz din cauza blocadei SUA

Iranul a reimpus un „control strict” asupra Strâmtorii Ormuz, ca răspuns la blocada americană asupra porturilor iraniene.

Iranul a anunțat sâmbătă, 18 aprilie 2026, că a reimpus un „control strict” asupra Strâmtorii Ormuz, făcând astfel referire la o nouă închidere a acestei căi navigabile strategice, ca răspuns la blocada americană asupra porturilor iraniene, informează EFE, citat de Agerpres.ro.

Anunțul vine la o zi după ce regimul de la Teheran a transmis că strâmtoarea a fost redeschisă.

„Controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub o gestionare și un control strict din partea Forțelor Armate”, a anunțat locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, într-un comunicat preluat de agenția de știri Tasnim.

Purtătorul de cuvânt citat a declarat că controlul asupra strâmtorii a revenit la starea anterioară, ceea ce implică restricții severe asupra traficului maritim pe unul dintre principalele coridoare energetice ale lumii, prin care trece 20% din petrolul mondial.

Zolfagari a afirmat că Teheranul a permis anterior trecerea „limitată și controlată” a unor petroliere și nave comerciale ca „gest de bună-credință” în cadrul negocierilor, o măsură pe care, a spus el, a decis să o anuleze din cauza blocadei continue a porturilor iraniene impuse de SUA.

„(...) din păcate, americanii, cu repetatele încălcări ale încrederii care fac parte din istoricul lor, continuă să se angajeze în piraterie și furt maritim sub așa-numita blocadă. Atât timp cât Statele Unite nu restabilesc libertatea deplină de tranzit pentru navele către și dinspre Iran, situația din Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict”, a afirmat el.

CITEȘTE ȘI: