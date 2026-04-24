Germania adoptă măsuri de urgență pe fondul crizei combustibililor: bonusuri de sprijin pentru angajați de până la 1.000 euro

Parlamentul Germaniei a aprobat un bonus de sprijin pentru angajați de până la 1.000 euro în contextul crizei combustibililor.

Camera inferioară a Parlamentului Germaniei a aprobat vineri un bonus de sprijin pentru angajați, de până la 1.000 euro (1.169,30 dolari), și un discount pentru combustibili în mai și iunie, ca parte a pachetului menit să diminueze impactul prețurilor ridicate la gaze, ca efect al războiului din Iran, transmite Reuters, citată de Agerpres.ro

Conform planului, până în 30 iunie 2027, companiile pot plăti angajaților un bonus unic. Plățile sunt deductibile fiscal pentru angajatori și neimpozabile pentru angajați.

Germania adoptă măsuri de urgență pe fondul crizei combustibililor: bonusuri de sprijin pentru angajați de până la 1.000 euro

Bonusul se acordă în mod voluntar, sporind incertitudinile privind numărul firmelor care vor aplica această măsură, ținând cont de contextul economic dificil.

Coaliția aflată la guvernare în Germania estimează că veniturile fiscale pierdute în urma implementării măsurii se vor situa la cel puțin 2,8 miliarde de euro. Pentru a ajuta la finanțarea măsurii, acciza la tutun va crește anul acesta.

Bonusul face parte dintr-un amplu pachet de măsuri de sprijin, după o creștere majoră a prețurilor la gaze în Germania. Grupurile de afaceri au criticat Guvernul că a trecut la angajatori povara sprijinirii gospodăriilor.

În timpul crizei energetice care a urmat după invadarea Ucrainei de către Rusia, Germania a introdus un bonus neimpozabil similar, de până la 3.000 euro.

Taxarea carburanților (benzină și motorină) va fi redusă cu aproximativ 0,17 euro per litru în mai și iunie. Acest sprijin pentru gospodării și companii este în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Economiștii critică acest tip de măsuri, spunând că guvernele ar trebui în schimb să acorde ajutoare direcționate către gospodăriile vulnerabile

CITEȘTE ȘI: