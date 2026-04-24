Prețul carburanților a explodat: motorina a trecut din nou de pragul de 9 lei pe litru

Prețuri în creștere la carburanți, vineri dimineața, și un nou șoc pentru șoferi.

Prețuri în creștere la carburanți! Un nou șoc pentru șoferi: motorina a trecut din nou de pragul de 9 lei/l

Fluctuații de preț la pompă și scumpiri pe linie la carburanți, vineri dimineața.

După o scădere ușoară, tarifele la benzină și motorină continuă să crească.

La începutul lunii aprilie, Guvernul anunța primele măsuri pentru gestionarea crizei carburanților declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și o actualizare pe zi a prețurilor în benzinării.

În majoritatea stațiilor, un litru de motorină a ajuns la aproximativ 8,80 lei, iar benzina depășește pragul de 8,60 lei pe litru.

Mai mult, în cazul motorinei, a fost depășit pragul de 9 lei pe litru.

Astfel, Rompetrol și Lukoil afișează cel mai mare preț - de 9,07 lei/litru, iar cea mai mare scumpire a fost operată de MOL, care a adăugat 47 de bani pe litru – 8,99 lei/l preț final.

În cazul benzinei, cea mai mare scumpire a fost operată de Petrom – plus 45 de bani/litru, astfel că benzina a ajuns să coste 8,72 lei/litru.

MOL a aplicat o scumpire de 41 de bani. În decurs de doar 12 ore, benzina standard a depășit pragul de 8,60 lei.

Prima majorare a carburanților a fost operată joi, când prețurile au crescut cu aproximativ 0,20 lei pe litru atât pentru benzină cât și pentru motorină.

Prelungirea conflictului din Iran și riscurile asociate pentru aprovizionarea globală cu petrol generează efecte tot mai vizibile asupra economiilor europene, inclusiv asupra celei românești.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

