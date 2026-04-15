Trump s-a „ars” cu susținerea lui Orban în alegeri și spune că Peter Magyar „va face o treabă bună”

După ce l-a susținut pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria, președintele american Donald Trump a spus că viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar va face „o treabă bună”.

Președintele american Donald Trump a estimat că viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar va face „o treabă bună”, într-un interviu pentru postul american ABC News, după ce oferise un sprijin puternic predecesorului acestuia Viktor Orban, relatează miercuri AFP, citată de Agerpres.ro.

„Cred că acesta nou (Peter Magyar - n. red.) va face o treabă bună, este un om bun”, a declarat marți seara, președintele american jurnalistului Jonathan Karl, care a postat declarațiile lui Donald Trump pe platforma X în noaptea de marți spre miercuri.

Peter Magyar a promis luni să facă totul pentru a „garanta o nouă eră în Ungaria”, la o zi după victoria zdrobitoare a partidului său Tisza la alegerile legislative împotriva formațiunii Fidesz a liderului naționalist, Viktor Orban, care s-a aflat la guvernare timp de 16 ani.

Administrația Trump și-a afișat clar sprijinul pentru Viktor Orban, iar vicepreședintele american JD Vance s-a deplasat la Budapesta pentru a-i face campanie acestuia. Vance s-a declarat luni „întristat” de înfrângerea lui Orban, asigurând totodată că SUA vor lucra „foarte bine” cu succesorul acestuia.

Potrivit jurnalistului de la ABC, Donald Trump a declarat că nu știe dacă prezența sa la Budapesta, în locul lui JD Vance, ar fi putut face diferența pentru Viktor Orban.Orban „se situa clar în urmă” în sondaje, a subliniat el și a precizat: „Nu m-am implicat de data aceasta. Viktor e de treabă, între altele”.

Donald Trump a subliniat, de asemenea, că Peter Magyar este un fost membru al Fidesz, partidul lui Viktor Orban, și a afirmat că acesta împărtășește opiniile sale privind imigrația: „Cred că va fi bun”, a declarat el pentru ABC.

Peter Magyar, un conservator pro-european, a apărut în prim-planul scenei politice la începutul anului 2024.

Pentru a accelera alternanța, Magyar l-a îndemnat pe președintele Ungariei, Tamas Sulyok, să convoace noul parlament rezultat în urma alegerilor „cât mai repede posibil”.

Sulyok, un apropiat al lui Viktor Orban, dispune de 30 de zile pentru a o face. Până atunci, guvernul în exercițiu ar urma să gestioneze problemele curente.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

