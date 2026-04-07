JD Vance merge la Budapesta pentru a-l susține pe Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare

Vicepreședintele SUA, JD Vance, va efectua o vizită la Budapesta, unde se va întâlni cu premierul Viktor Orban, într-un gest de susținere politică înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria.

Budapesta, în centrul atenției înaintea alegerilor parlamentare, în contextul vizitei vicepreședintelui american JD Vance și al susținerii pentru premierul Viktor Orban. | Foto: colaj monitorulcj.ro

Vicepreședintele american urmează să participe la o întâlnire oficială cu liderul ungar, dar și la un miting al partidului de guvernământ Fidesz, potrivit presei maghiare. Casa Albă a confirmat vizita, precizând că JD Vance va susține un discurs privind relația strategică dintre Statele Unite și Ungaria. Vizita are loc într-un moment sensibil pentru Viktor Orban, aflat la putere din 2010 și confruntat, pentru prima dată în ultimii 16 ani, cu riscul pierderii majorității parlamentare. Liderul maghiar este considerat un aliat apropiat al fostului președinte american Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru acesta, conform Agerpres.ro.

În contextul electoral tensionat, principalul rival al lui Orban, liderul opoziției Peter Magyar, conduce în sondaje cu un avans semnificativ, potrivit celor mai recente date, partidul său Tisza fiind creditat cu 56% din intențiile de vot, față de 37% pentru Fidesz.

Vizita lui JD Vance are loc la scurt timp după alte contacte la nivel înalt între cele două state, inclusiv deplasarea secretarului de stat Marco Rubio la Budapesta și întâlnirea dintre Orban și Donald Trump din noiembrie 2025. În acest context, opoziția a criticat implicarea americană, solicitând clarificări privind poziția Ungariei în raport cu conflictele internaționale, în special cel din Iran.

