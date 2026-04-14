JD Vance, „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orban

Vicepreședintele american JD Vance s-a declarat „întristat” de înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orban, subliniind în același timp că Statele Unite sunt pregătite să „colaboreze” cu succesorul său.

Vicepreședintele american JD Vance, „întristat" de înfrângerea aliatului Viktor Orban

Vicepreședintele Statelor Unite s-a declarat „întristat” de înfrângerea aliatului Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria.

Totdată, Vance a transmis că Washingtonul este pregătit să colaboreze cu noua putere de la Budapesta.

JD Vance, „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orban

„Mă întristează că a pierdut (...) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat Vance pentru Fox News, notează AFP, citată de Agerpres.ro

„Știam foarte bine că existau șanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a adăugat el la câteva zile după ce a călătorit personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijinul Statelor Unite lui Orban.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, și-a asigurat o majoritate calificată de două treimi în noul Parlament al Ungariei în urma alegerilor legislatice din 12 aprilie.

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: