JD Vance, „întristat" de înfrângerea lui Viktor Orban
Vicepreședintele american JD Vance s-a declarat „întristat" de înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orban, subliniind în același timp că Statele Unite sunt pregătite să „colaboreze" cu succesorul său.
Totdată, Vance a transmis că Washingtonul este pregătit să colaboreze cu noua putere de la Budapesta.
„Mă întristează că a pierdut (...) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat Vance pentru Fox News, notează AFP, citată de Agerpres.ro
„Știam foarte bine că existau șanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a adăugat el la câteva zile după ce a călătorit personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijinul Statelor Unite lui Orban.
Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, și-a asigurat o majoritate calificată de două treimi în noul Parlament al Ungariei în urma alegerilor legislatice din 12 aprilie.
