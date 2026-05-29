Nicușor Dan anunță închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța, după incidentul cu drona care a lovit un bloc în Galați.

În urma ședinței de urgență a CSAT, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că Andrey Kosilin, consulul Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din Constanța va fi închis.

Blocul din Galați, lovit de o dronă, vineri, 29 mai 2026 | Foto: Inquam Photos /George Călin

Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat, vineri, 29 mai 2026, persona non grata, a anunțat vineri, președintele Nicușor Dan, la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Potrivit șefului statului, Consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.

„Am avut, noaptea trecută, un incident grav din care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a spus Nicușor Dan.

Reamintim faptul că vineri, 29 mai 2026, în jurul orei 2.00, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. În urma impactului, drona a explodat și a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat.

