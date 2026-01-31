Pericol ascuns pe Facebook, TikTok și Instagram. Raed Arafat cere reguli pentru minori

Rețelele de socializate reprezintă un pericol pentru sănătatea mintală a copiiilor și adolescenților, a afirmat sâmbătă secretarul general de stat în Ministerul de Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

Raed Arafat cere reguli pentru minori | Foto: Raed Arafat- Facebook

Arafat a afirmat că e momentul ca parlamentarii să realizeze un cadru legislativ care să limiteze accesul minorilor sub 16 ani la platformele online, notează Agerpres.ro.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Raed Arafat a declarat că a reflectat asupra acestui subiect „mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți”.

„Nu ar fi acum momentul ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale?”, a scris Arafat, menționând exemple precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia, care tratează deja problema ca pe o chestiune de sănătate publică și protecție a minorului, nu ca pe o dezbatere ideologică.

Șeful DSU a explicat că măsura nu ar reprezenta cenzură, ci o formă de protecție similară cu interzicerea accesului minorilor la tutun, alcool și jocuri de noroc sau filme pentru adulți.

„Rețelele sociale trebuie considerate dăunătoare copiilor, pentru că se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, concepute să capteze atenția și să genereze dependență”, a precizat Raed Arafat.

Potrivit acestuia, copiii și adolescenții nu au maturitatea necesară pentru a se proteja de algoritmi creați să exploateze vulnerabilitățile lor, iar rețelele de socializare au devenit un mediu propice pentru cyberbullying, stigmatizare, presiune socială și comparații toxice.

De asemenea, șeful DSU consideră că a lăsa problema doar pe seama părinților „nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe”.



„Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. (...) De aceea, este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15-16 ani la rețelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere”, a mai scris Raed Arafat.

