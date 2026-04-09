CTP Cluj-Napoca informează publicul călător din Florești că linia M 21 va circula pe traseu deviat în data de 09 aprilie

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informează publicul călător din Florești că în 9 aprilie în intervalul orar 9:00 – 14:00, vor fi efectuate lucrări de reparații la infrastructura rutieră pe str. Cetății 2.

La solicitarea Primăriei Florești linia M 21 va circula pe traseu deviat, în ambele sensuri, din Str. A. Iancu pe Str. Eroilor și B-dul Cetatea Fetei. Se desființează provizoriu stațiile Poligonului V, Tăuțiului N, Sub Cetate V - E, Luxor N - S, Muncitorilor. Se alocă suplimentar stațiile Someșului, I. Hossu, Primăria N – S, Profi V – E, Complex, comune cu ale liniei M 26.

