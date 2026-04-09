O prostituată a fost amendată de 1.677 de ori! A strâns aproape un milion de lei în sancțiuni și a provocat un scandal internațional după o anchetă CNN.

Monica G. a ajuns în atenția presei internaționale după controversata investigație CNN din 2008, caz care a generat reacții și dispute la nivel internațional.

O femeie din Iași, aflată de ani buni în atenția autorităților pentru practicarea prostituției, a strâns nu mai puțin de 1.677 de amenzi aplicate de Poliția Locală între 2011 și 2023, sancțiuni care însumează aproape un milion de lei. În lipsa unor venituri sau bunuri care să poată fi executate silit, Primăria Iași a solicitat instanței transformarea amenzilor neachitate în ore de muncă în folosul comunității, conform ziaruldeiasi.ro.

În ianuarie 2025, Municipiul Iași, prin primar, a cerut unui complet de la Judecătorie transformarea a 1.677 de amenzi aplicate de Poliția Locală Monicăi G., în perioada 2011-2023, în ore de muncă în folosul comunității. Valoarea totală a acestora era de 952.465 lei. Motivația sancțiunilor a fost practicarea prostituției. Faptă este sancționată prin Legea nr. 61/1991, poliția locală aplicând amenzi, de obicei, între 500 și 1.500 lei pentru practicarea acesteia în locuri publice.

Instanța a împărțit dosarul în 168 de procese separate

Dimensiunea uriașă a dosarului i-a determinat pe magistrați să disjungă cauza în nu mai puțin de 168 de dosare distincte, fiecare cu aproximativ 10 amenzi, invocând „o mai bună înfăptuire a justiției”. Prima decizie a fost deja pronunțată: amenzi în valoare de 5.200 de lei au fost transformate în 102 ore de muncă în folosul comunității.

Nu este prima dată când ajunge în această situație

Femeia nu se află la primul episod de acest tip. În urmă cu mai bine de un deceniu, autoritățile ieșene au mai încercat să recupereze de la aceasta sancțiuni neachitate de aproximativ 600.000 de lei, în dosare similare.

A fost în centrul unui scandal internațional după o investigație CNN

Numele femeii a devenit cunoscut la nivel internațional în anul 2008, după ce a apărut într-o investigație realizată de jurnalistul britanic Chris Rogers și difuzată de CNN. Reporterul susținea atunci că ar fi „cumpărat-o” din zona Gării din Iași pentru a demonstra cum funcționează traficul de persoane spre Marea Britanie, după ce aceasta și presupusul proxenet ar fi afirmat că femeia este minoră.

Ulterior însă, femeia a declarat în fața polițiștilor că avea în realitate 25 de ani și că fusese răpită, iar cazul a degenerat într-un scandal mediatic internațional care a pus sub semnul întrebării profesionalismul investigației CNN. Povestea a fost preluată inclusiv de publicații internaționale precum The Guardian.

Condamnată înainte de dezincriminarea prostituției

Potrivit presei locale, femeia fusese condamnată penal pentru prostituție înainte ca infracțiunea să fie dezincriminată în România, fiind considerată una dintre cele mai vechi și cunoscute prostituate din Iași. În prezent, zecile de procese deschise pentru transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității continuă pe rolul Judecătoriei Iași.

