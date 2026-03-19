Donald Trump amenință că va „distruge” cel mai mare zăcământ de gaze din lume dacă Iranul continuă să atace Quatarul

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri, 18 martie 2026, că va distruge masivul zăcământ de gaze iranian South Pars, cel mai mare din lume, dacă Iranul atacă din nou o instalație importantă de producție de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, notează AFP, citat de Agerpres.ro.

Donald Trmup a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars, dar a asigurat că Statele Unite „nu știau nimic” despre atac, ceea ce a dus la represalii iraniene împotriva instalației qatareze de la Ras Laffan.

„Israelul nu va lansa alte atacuri asupra acestui zăcământ extrem de important și prețios South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide imprudent să atace o țară complet nevinovată, și anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ de gaze South Pars cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau cunoscut niciodată”, a scris Donald Trump.

Qatarul a raportat joi un atac cu rachete iraniane și noi daune semnificative la principala sa instalație de gaze, care fusese deja lovită miercuri.

„Statul Qatar a fost vizat de rachete balistice, lansate din Iran, care au lovit orașul industrial Ras Laffan și au provocat daune”, a indicat pe X Ministerul Apărării din Qatar.

„Rafinăria Ras Laffan din Qatar a fost lovită din nou de o rachetă, arde', a informat la rândul său televiziunea de stat iraniană pe Telegram.

Compania energetică de stat a emiratului, QatarEnergy, a raportat noi incendii și „daune considerabile” provocate joi în zori la această importantă instalație de producție de GNL.

Două dintre cele trei incendii izbucnite joi au fost stinse complet de forțele de apărare civilă qatareze, potrivit Ministerului de Interne al statului din Golf. Nu au fost raportate victime.

Iranul amenințase că va viza infrastructura energetică din Golf, în represalii la atacurile aeriene israeliene și americane asupra propriilor instalații.

Qatarul este al doilea mare exportator mondial de GNL după Statele Unite, reamintește AFP.

