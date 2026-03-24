Linia electrică Isaccea-Vulcăneşti, care leagă Moldova de Europa, deconectată în urma atacurilor rusești. Maia Sandu: „O crimă de război și un atac la adresa noastră, a tuturor”.

Linia electrică Isaccea - Vulcănești a fost deconectată, în noaptea de luni spre marți, în urma atacurilor cu drone ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei. Maia Sandu a condamnat ferm atacurile rusești și a declarat că aceste acțiuni constituie o crimă de război și reprezintă un atac nu doar asupra Ucrainei, ci asupra întregii regiuni.

Maia Sandu condamnă ferm atacurile rusești asupta infrastructurii energetice: „O crimă de război"

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, subliniind că aceste acțiuni constituie o crimă de război și reprezintă un atac nu doar asupra Ucrainei, ci asupra întregii regiuni.

Noaptea trecută, bombardamentele au întrerupt legătura energetică vitală a Moldovei cu Europa, afectând fluxul de electricitate și punând în pericol stabilitatea energetică a țării. Deși există rute alternative de aprovizionare, situația rămâne fragilă și vulnerabilă.

„Responsabilitatea pentru aceste atacuri aparține exclusiv Rusiei”, a scris Maia Sandu pe X, potrivit Moldpres.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război și un atac împotriva tuturor. Loviturile din timpul nopții au deconectat principala linie de interconectare electrică a R. Moldova cu Europa. Există rute alternative, însă situația rămâne instabilă. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a adăugat Maia Sandu.

Moldova, aproape de blackout din cuaza dronelor rusești: posibilă stare de urgență în sectorul energetic

Și premierul Alexandru Munteanu a menționat că atacurile din timpul nopții asupra infrastructurii energetice din Ucraina au pus în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova.

„În urma atacurilor din timpul nopții ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată, punând din nou în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova. Rutele alternative de alimentare sunt în funcțiune pentru a preveni întreruperile, însă situația rămâne fragilă”, a scris premierul.

Șeful Guvernului a precizat că autoritățile au evitat un blackout după ce au activat rutele alternative de alimentare pentru a preveni întreruperile de curent, însă riscurile persistă în contextul instabilității regionale.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra rețelelor.

Drone prăbușite

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Republica Moldova a anunțat că, în imediata apropiere a liniei electrice Isaccea–Vulcănești, afectată în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, au fost identificate drone prăbușite, potrivit sursei citate.

Astfel, situația impune restricții de acces pentru echipele tehnice și necesitatea desfășurării lucrărilor de deminare, pentru a permite intervențiile în condiții de maximă siguranță. Durata exactă a lucrărilor va putea fi estimată abia după finalizarea acestor operațiuni.

În paralel, echipele operatorilor sistemelor de transport din Republica Moldova, România și Ucraina desfășoară verificări tehnice în regim coordonat. Totodată, Moldelectrica, în colaborare cu partenerii regionali, a activat rute alternative de alimentare, inclusiv liniile de interconexiune de 110 kV, pentru a menține stabilitatea sistemului energetic.

Republica Moldova ar putea intra în stare de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, după ce linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată aseară în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

