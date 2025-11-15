UE va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică în bugetul pentru 2026: Sprijin pentru Republica Moldova

Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026.

UE va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026|Foto: pexels.com

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă Moldpres, citată de Agerpres.ro

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a subliniat că această majorare este necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune.

„Acordul cuprinde și amendamentul co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicităm o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.

În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este datoria UE să susțină organizațiile neguvernamentale independente, pentru ca acestea să-și poată continua activitatea. Societatea civilă are un rol esențial în consolidarea democrației în statele din vecinătatea noastră, în special în țările candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse”, a declarat Siegfried Mureșan.

Inițiativa privind majorarea bugetului aparține Parlamentului European. Un amendament în acest sens a fost votat de plenul legislativ pe 22 octombrie 2025.

Roberta Metsola: „Viitorul Moldovei este unul european”

La începutul lunii noiembrie, în cadrul vizitei efectuate la Chisișnău, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a reafirmat sprijinul pentru R.Moldova în procesul aderării la UE.

Roberta Metsola a mai afirmat că Republica Moldova a demonstrat „curaj, determinare și maturitate politică” în parcursul său european și că Uniunea Europeană este pregătită să facă „absolut totul” pentru a o sprijini în deschiderea negocierilor de aderare.

„Ați eliminat dependența de energie de Rusia și ați demonstrat ce înseamnă libertatea. Alegerea Europei a însemnat alegerea solidarității. Viitorul Moldovei este unul european, iar Parlamentul European va fi alături de dumneavoastră la fiecare pas”, a dat asigurări Metsola.

De asemenea, în contextul Pachetului de extindere 2025, publicat de Comisia Europeană, care evidențiază progresele realizate de principalii parteneri în procesul de aderare la UE, România a solicitat deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: