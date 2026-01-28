Aproape două milioane de victime în războiul din Ucraina: Moscova a suferit cele mai mari pierderi

Aproape 2 milioane de oameni au murit, au fost răniți sau au dispărut la patru ani de la debutul războiului declanșat de ruși în Ucraina.

Numărul soldaților ruși și ucraineni uciși, răniți sau dispăruți în timpul celor aproape patru ani de război ajunge la două milioane, potrivit unui studiu publicat marți de un think tank american, citat de AFP, informează Agerpres.ro

Moscova a suferit cele mai mari pierderi, cu 325.000 de morți dintr-un total estimat de 1,2 milioane de victime de la invazia Ucrainei în urmă cu aproape patru ani, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

„Nicio mare putere nu a suferit atâția morți și victime în vreun război de la Al Doilea Război Mondial încoace”, potrivit CSIS care afirmă că 'forțele rusești avansează remarcabil de lent pe câmpul de luptă”.

De asemenea, Kievul a suferit pierderi importante. Conflictul a provocat între 500.000 și 600.000 de victime, inclusiv între 100.000 și 140.000 de morți, între februarie 2022 și decembrie 2025, potrivit think tank-ului.

„Numărul total de victime ruse și ucrainene ar fi de 1,8 milioane și ar putea ajunge la două milioane în primăvara anului 2026”, a declarat CSIS.

Victime în rândul civililor

Civilii au plătit și ei un preț greu în război.

Conform unui raport al misiunii ONU de supraveghere a drepturilor omului în Ucraina publicat la începutul lui ianuarie, 2025 a fost cel mai „mortal” de la primul an al invaziei ruse din 2022, cu peste 2.500 de civili uciși.

Din 24 februarie 2022, ONU a numărat aproape 15.000 de civili ucraineni uciși și 40.600 de răniți.

Dar numărul real al victimelor este „probabil considerabil mai mare”, în special din cauza dificultății de acces în anumite zone, mai ales în primele luni ale invaziei ruse.

În februarie 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat la un post de televiziune american că țara sa a pierdut aproape 46.000 de soldați din 2022, o estimare considerată subevaluată de către analiști, în timp ce alte „zeci de mii” erau dispărute sau fuseseră luate prizonieri de armata rusă.

Serviciul rus al BBC și media online Mediazona, bazându-se pe date disponibile publicului, cum ar fi anunțurile de deces, afirmă că au numărat peste 163.000 de soldați ruși uciși în patru ani de lupte, recunoscând în același timp că numărul real este probabil mai mare.

