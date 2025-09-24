Sondaj. Creșterea prețurilor și riscul unui conflict în regiune, principalele motive de îngrijorare pentru români.

Creșterea accentuată a prețurilor reprezintă principalul motiv de îngrijorare pentru români.

Creșterea prețurilor și riscul unui conflict în regiune, principalele motive de îngrijorare pentru români.|Foto: monitorulcj.ro

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025, principalele surse de îngrijorare ale românilor sunt creșterea prețurilor și posibilitatea unui conflict sau război în regiune.

Votanții PSD și ai AUR, precum și tinerii sub 30 de ani sunt cei mai îngrijorați de creșterea prețurilor.

Creșterea prețurilor și riscul unui conflict în regiune, principalele motive de îngrijorare pentru români

Întrebați care este pentru ei cea mai importantă sursă de îngrijorare în acest moment, 23.2% menționează creșterea prețurilor, față de 9.7% cu zece ani în urmă, în 2015.

În același timp, 19.6% menționează posibilitatea unui conflict/război în zonă (față de 18.4% în 2015).

Sursa: INSCOP Research

16.2% evocă înrăutățirea stării de sănătate (față de 18.4% în 2015), 13.6% instabilitatea politică (față de 10.5% în 2015), 9.7% diminuarea veniturilor (față de 18.6% în 2015), 7.4% pierderea locului de muncă (față de 13.2% în 2015), 2.4% deteriorarea mediului înconjurător (față de 2.6% în 2015),

1.8% producerea unor calamități naturale (față de 5% în 2015), 3.5% menționează alte probleme (față de 1.8% în 2015), iar 2.6% nu știu sau nu răspund.

Votanții PSD și ai AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și locuitorii din rural sunt categoriile de populație cele mai îngrijorate de creșterea prețurilor.

Posibilitatea unui conflict/război în zonă reprezintă principala sursă de îngrijorare mai ales pentru votanții USR și persoanele peste 45 de ani.

Menționează înrăutățirea stării de sănătate drept principală sursă de îngrijorare cu precădere: votanții PSD și ai PNL, respectiv persoanele cu vârsta peste 60 de ani.

Peste 68% dintre oameni cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită

25.6% dintre români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună.

În același timp, 68.6% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 5.8% nu știu sau nu răspund.

Sursa: INSCOP Research

Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații la stat. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării în special: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și rural.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: