Donald Trump a acuzat sâmbătă mai multe state aliate europene, inclusiv Franța și Germania, că joacă „un joc foarte periculos” în Groenlanda, teritoriu pe care vrea să îl anexeze, după ce aceste state au trimis acolo personal militar și le-a amenințat cu taxe vamale.

Liderii europeni califică drept „inacceptabilă” amenințarea lui Trump cu noi taxe vamale din cauza Groenlandei|Foto: pexels.com

Președintele Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun intenției SUA de a cumpăra Groenlanda.

Nivelul taxei va fi majorat la 25% de la 1 iunie 2026, dacă nu se ajunge la un acord privind achiziția insulei, transmite președintele american, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

Liderii europeni au calificat drept „inacceptabilă” amenințiarea liderului de la Casa Albă.

Amenințarea lui Trump cu noi taxe vamale din cauza Groenlandei, contestată de liderii europeni

„Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au mers în Groenlanda cu un scop necunoscut”, a scris el pe rețeaua sa Truth Social.

„Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, și-au asumat un risc inacceptabil”, a adăugat Trump.

Această escaladare verbală este însoțită de o amenințare cu noi tarife vamale de până la 25% împotriva acestor opt state, pentru a „pune capăt acestei situații potențial periculoase”.

Mii de oameni au protestat în Danemarca și în Groenlanda pentru a denunța ambițiile teritoriale ale lui Trump.

De altfel, ambasadorii celor 27 de ţări membre ale Uniunii Europene se vor reuni duminică pentru o şedinţă de urgenţă în urma amenințărilor lui Trump.

„Aplicarea de taxe asupra aliaților pentru că urmăresc securitatea colectivă a aliaților din NATO este complet greșită. Bineînțeles că vom discuta subiectul direct cu administrația americană”, a transmis premierul britanic Keir Starmer.

Președintele Franței Emmanuel Macron a spus că amenințarea cu taxe vamale este „inacceptabilă”.

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că UE este fermă în ce privește apărarea dreptului internațional.

Reacțiile au venit la scurt timp după ce președintele american a anunțat că va impune taxe vamale pentru opt țări europene.

Dacă această amenințare la adresa aliaților NATO s-ar materializa, s-ar crea o situație de tensiune fără precedent pentru Alianța Nord-Atlantică, deoarece Statele Unite, un membru cheie al alianței, ar recurge la sancțiuni pentru a cuceri un teritoriu aparținând unuia dintre partenerii săi, un stat suveran și democratic.

