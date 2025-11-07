Președinta Parlamentului European Roberta Metsola reafirmă, la Chișinău, sprijinul pentru aderare: „Viitorul Moldovei este unul european”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reafirmat, vineri, la Chișinău, că Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola reafirmă, la Chișinău, sprijinul pentru aderare: „Viitorul Moldovei este unul european”|Foto: presedinte.md

În timpul vizitei de două zile efectuate la Chișinău, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a oferit asigurări că Republica Moldova va beneficia de sprijinul necesar pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola reafirmă, la Chișinău, sprijinul pentru aderare: „Viitorul Moldovei este unul European”

Președinta PE Roberta Metsola și-a început vineri discursul susținut în Parlamentul de la Chișinău în limba română, reiterând că „locul Republicii Moldova este în UE”.

Roberta Metsola, președintele Parlamentului European și Maia Sandu, președintele R.Moldova, Chișinău, 7 noiembrie 2025|Foto: presedinte.md

„În primul meu an în fruntea Parlamentului European, am venit în acest plen în același loc și am spus: locul Moldovei este în Europa. Este o onoare să mă întorc aici, în acest nou mandat de președinte al Parlamentului European nu doar pentru a repeta acest mesaj, ci pentru a oferi altele noi”, a spus Metsola în legislativul de la Chișinău, potrivit Agerpres.ro

Roberta Metsola a mai afirmat că Republica Moldova a demonstrat „curaj, determinare și maturitate politică” în parcursul său european și că Uniunea Europeană este pregătită să facă „absolut totul” pentru a o sprijini în deschiderea negocierilor de aderare.

„Ați eliminat dependența de energie de Rusia și ați demonstrat ce înseamnă libertatea. Alegerea Europei a însemnat alegerea solidarității. Viitorul Moldovei este unul european, iar Parlamentul European va fi alături de dumneavoastră la fiecare pas”, a dat asigurări Metsola.

Maia Sandu: Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că autoritățile din Moldova vor lucre în continuare „cu ambiție și seriozitate” pentru a transforma aderarea la Uniunea Europeană în realitate.

Sursa: Maia Sandu – Facebook

„Raportul de extindere, publicat în această săptămână, confirmă că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate. E adevărat — am pornit mai târziu decât alte state, dar acum recuperăm rapid.

Muncim serios, ne aliniem la legislația europeană și ne apropiem pas cu pas de standardele comunitare”, a transmis în mesajul său Maia Sandu, potrivit președinției moldovene.

Biroul Parlamentului European, deschis la Chișinău

Maia Sandu a apreciat deschiderea Oficiului de Legătură al Parlamentului European la Chișinău, anunțată de Roberta Metsola, care va avea un rol esențial în „alinierea legislației naționale cu cea europeană”.

Inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău reprezintă un semnal al angajamentului UE față de Republica Moldova și de parteneriatul estic.

„Acest birou va fi prezent aici, zi de zi, pentru a vă sprijini în toate eforturile de aderare”, a subliniat președinta Parlamentului European.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: