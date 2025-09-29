Maia Sandu, după alegerile parlamentare din Moldova: „Kremlinul a încercat să ne dezbine”

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova

PAS, partidul fondat de Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova| Foto: Maia Sandu - Facebook

PAS a obșinut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate. PAS a acumulat 792.557 voturi dintr-un total de 1.578.731 voturi exprimate.

Maia Sandu: „Kremlinul a încercat să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră”

Cu toate acestea, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cea care a fondat acest partid a declarat că Rusia a încercat să dezbine Moldova la aceste alegeri.

„Kremlinul a încercat să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem demni și curajosi. Nu ne-am lăsat indimidați, cumpărați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest”, a declarat Maia Sandu, la o conferință de presă.

CITEȘTE ȘI:

Aceasta le-a mulțumit celor care au venit să voteze chiar dacă șecția de vot era departe.

Maia Sandu: „

„Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. (…) E clar că Rusia nu va renunța în totalitate la acțiunile de intimidare a R. Moldova, dar cred că cetățenii au demonstrat convingător în aceste alegeri că suntem oameni cu demnitate și curajoși. Moldova e o țară mică, dar voinică. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar și instituții capabile și oameni dedicați. O contribuție enormă a avut presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului îndreptate împotriva Republicii Moldova. Am văzut că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici trebuie să facem reforma justiției” a mai transmis președinta Republicii Moldova.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: