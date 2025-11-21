Șefa diplomației europene: „Uniunea Europeană sprijină orice plan ce ar aduce o pace justă şi durabilă pentru Ucraina”

Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă și durabilă și implică Kievul și UE, a afirmat vineri șefa diplomației europene Kaja Kallas.

Șefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas: „UE sprijină orice plan ce ar aduce o pace justă şi durabilă în Ucraina”||Foto: European Union – consilium.europa.eu

Ucraina trebuie să facă o serie de concesii dramatice în fața Rusiei, potrivit „planului de pace” propus de SUA.

Uniunea Europeană și-a reafirmat, vineri, sprijinul pentru Ucraina, potrivit declarației șefei diplomației europene, Kaja Kallas, citate de Reuters, transmite Agerpres.ro

„În ceea ce privește planul de pace care înțelegem că i-a fost prezentat președintelui (Volodimir) Zelenski, am spus întotdeauna că pentru ca acest plan să funcționeze trebuie ca din echipă să facă parte ucrainenii și europenii”, a spus Kallas într-un discurs la Bruxelles.

Potrivit publicației Axios, un plan de pace în 28 de puncte a fost convenit în urma unor consultări între Steve Witkoff, emisar special al președintelui american Donald Trump, și Kirill Dmitriev, emisar economic special al președintelui rus Vladimir Putin, fără ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie informați.

Conform unor surse anonime, planul prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas și să-și limiteze forțele armate.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Ucrainei părți din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie și Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanții de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO și fără prezența de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Președintele ucrainean a respins constant posibilitatea unei cedări de teritorii către Rusia. De partea sa, Moscova se opune oricărei desfășurări de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina

