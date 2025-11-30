Sisteme Patriot activate în Polonia din cauza unor avioane de vânătoare rusești

Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate după ce au detectat în apropierea spaţiului aerian polonez prezenţa unor avioane de vânătoare ruseşti care operau în vestul Ucrainei.

Unităţi germane cu sisteme Patriot, activate în Polonia din cauza unor avioane de vânătoare ruseşti|Foto: Mircea Moira – Depositphotos.com

Mai multe unități ale forțelor armate ale Germaniei, care sunt prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot, au fost activate vineri.

Acestea au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, informează duminică EFE, citată de Agerpres.ro

Potrivit ediției de duminică a ziarului „Bild”, avioane de vânătoare rusești model MiG-31 au zburat vineri în direcția Poloniei și au provocat reacția apărării aeriene poloneze și a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei țări.

„Armata poloneză și forțele NATO staționate acolo au reacționat rapid și au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă”, a menționat „Bild”.

„Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî obiectele zburătoare inamice”, a adăugat ziarul citat.

Germania are două sisteme Patriot operaționale pe aerodromul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, în apropiere de granița Poloniei cu Ucraina.

Foto: Depositphotos.com

