O dronă a intrat 8 km în spațiul aerian al României: patru aeronave de luptă, inclusiv de la Baza Aeriană din Câmpia Turzii, ridicate de la sol

Forțele aeriene române au ridicat de la sol, în noaptea de marți spre miercuri, patru avioane de vânătoare în condițiile în care o dronă a intrat în spațiul aerian românesc. Două avioane de luptă au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta.

|Foto: Depositphotos.com

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România, informează, miercuri, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești și, ulterior, în zona localității Oancea (România), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59.

„Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii”, transmite MApN.

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

„Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, adaugă sursa citată.

Și Polonia a mobilizat avioane de luptă pentru a proteja spațiul aerian național, după atacurile Rusiei în vestul Ucrainei.

Un atac rus cu drone a vizat regiunea ucraineană Harkov pentru a treia noapte consecutiv și a făcut 36 de răniți. Miercuri dimineața, întreaga Ucraină se afla în stare de alertă aeriană.

Foto: Depositphotos.com

