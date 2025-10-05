Atac rusesc masiv în Ucraina. Polonia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian.

Atacul rusesc masiv asupra regiunii ucrainene Zaporojie a determinat Polonia să mobilizeze aeronave pentru protecția spațiului său aerian.

Atac rusesc masiv în Ucraina. Polonia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian.

Un atac rus asupra regiunii ucrainene Zaporojie a ucis o persoană în noaptea de sâmbătă spre duminică, au anunțat autoritățile locale, în timp ce Polonia a mobilizat aeronave și sisteme terestre pentru a-și proteja spațiul aerian, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

O femeie a fost ucisă și alte nouă persoane au fost rănite în acest „atac combinat” rus, a relatat pe Telegram guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, postând fotografii ce arată locul atacului, cu o clădire cu mai multe etaje parțial distrusă.

Atac rusesc masiv în Ucraina

Circa 73.000 de consumatori nu aveau electricitate duminică dimineață din cauza atacurilor din timpul nopții, a adăugat Fedorov într-un alt mesaj.



Primarul orașului Lvov, la circa 70 kilometri de granița cu Polonia, Andrii Sadovîi, a evocat de asemenea un „atac masiv” ce a determinat întreruperi de curent în mai multe cartiere și întârzierea funcționării transportului public.

Polonia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian

La rândul lor, forțele armate poloneze au anunțat duminică pe X desfășurarea de aeronave și plasarea apărării terestre în alertă pentru a proteja spațiul aerian al țării, în special în regiunile apropiate de Ucraina.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a asigurat comandamentul operațional polonez.



Rusia își intensifică atacurile în Ucraina, vizând în special instalațiile energetice ucrainene pe măsură ce se apropie iarna

Foto: Depositphotos.com

