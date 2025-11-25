Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli”

Fostul președinte Traian Băsescu critică reacția autorităților române după ce o dronă a survolat teritoriul României și s-a prăbușit în Vaslui. „Începem să fim ridicoli. Ori n-avem echipamente, ori nu ne pricepem”, spune fostul șef al statului.

Traian Băsescu critică reacția României în cazul dronelor care au pătruns în spațiul aerian național| Foto: monitorulcj.ro

Întrebat la Digi24 ce ar fi trebuit să facă autoritățile în privința dronelor rusești care au intrat pe teritoriul României, fostul președinte a explicat că România trebuie să își protejeze spațiul aerian național.

Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli”

„Povestea cu «n-am vrut să riscăm să le doborâm» e o poveste pentru adormit copii. O țară care se respectă nu permite ca spațiul ei aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor rusești”, a declarat fostul șef al statului, potrivit Digi24.ro

Traian Băsescu a explicat că România nu a intervenit din două motive: fie lipsesc echipamentele necesare, fie priceperea pentru o asemenea intervenție.

„Joc de uzură” pentru testarea capacității de reacție a României

„N-am putut să supraveghem spațiul aerian, adică am spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau Rusia, după ce a survolat vreo trei județe, dar ea a căzut în județul Vaslui”, a adăugat fostul șef al statului.

După cum arată Traian Băsescu, președintele rus Vladimir Putin orchestrează un „joc de uzură” prin care testează capacitatea de reacție a României.

„Putin face un joc de uzură. În același timp însă, testează capacitatea noastră de a reacționa.(...).Degeaba suntem plini de Eurofighter și F-16, dacă n-am doborât nicio dronă”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu.

Mai multe avioane de luptă au fost ridicate, marți dimineață, de la sol, în condițiile în care radarele Ministerului Apărării Naționale au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național. În acest context, au fost emise mesaje de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat ulterior că o dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită căzută în județul Vaslui. Pe parcursul intervenției, piloții au avut permisiunea de „angajare a țintei”, însă nu au făcut-o.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: