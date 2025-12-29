Sporul natural se menține negativ la Cluj: numărul persoanelor decedate, de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. Patru decese la copiii cu vârstă sub 1 an.

Criza demografică se adâncește în Cluj. În octombrie 2025, sporul natural a rămas negativ, fiind consemnate și patru decese la copii cu vârsta sub 1 an.

Criza demografică se adâncește în Cluj|Foto: Depositphotos.com

Conform datelor privind mişcarea naturală a populaţiei, furnizate de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj, în luna octombrie 2025, sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ (-179 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare dacât cel al născuților vii.

România poate pierde până la un sfert din populație până în 2080, potrivit datelor prezentate la finalul lunii noiembrie de Institutul Național de Statistică.

Conform datelor statistice, în octombrie 2025, numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut faţă de luna septembrie 2025, și a fost mai mare comparativ cu octombrie 2024. În același timp, numărul deceselor a fost mai mare față de perioadele anterioare, respectiv luna septembrie 2025 și luna octombrie 2024. Astfel, sporul natural a fost negativ în luna octombrie 2025.

Spor natural negativ la Cluj, în octombrie 2025|Sursa: DSJ Cluj

În luna octombrie 2025 s-a înregistrat nașterea a 502 copii, cu 55 copii mai mulți decât în luna septembrie 2025 și cu 25 copii în plus față de luna octombrie 2024.

Numărul deceselor consemnate în luna octombrie 2025 a fost de 681, cu 77 decese mai multe decât în luna septembrie 2025 și cu 56 decese în creștere față de octombrie 2024.

„Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate) s-a menținut negativ (-179 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii.

În luna octomrie 2025 au fost 4 decese la copiii cu vârstă sub 1 an”, se arată în raportul remis monitorulcj.ro de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj.

În ceea ce privește numărul căsătoriilor și al divorțurilor, în octombrie s-au înregistrat 308 căsătorii, Concomitent, au fost înregistrate 86 de divorțuri, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Conform Direcției Județene de Statistică Cluj, datele pentru lunile anului 2025 sunt „provizorii”, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice”, motiv pentru care datele aferente anului 2025 vor suporta modificări.

Foto: Depositphotos.com

