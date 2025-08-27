Operațiune secretă americană în Groenlanda: Tensiuni între Danemarca și SUA

Danemarca a convocat un diplomat de rang înalt de la ambasada SUA din Copenhaga în contextul în care mai multe persoane cu legături cu preşedintele Donald Trump au desfăşurat operaţiuni de influenţă. Miza acțiunii secrete vizează interesul crescut al președintelui SUA pentru insulă.

Tensiuni între Danemarca și SUA pe fondul intenției președintelui amercian Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Ministrul de externe al Danemarcei l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al ambasadei SUA, în legătură cu informațiile potrivit cărora cel puțin trei cetățeni americani ar fi desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda, a relatat miercuri postul public de televiziune DR, potrivit HotNews.ro

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei arctice bogate în minerale și situate strategic, din motive de securitate națională și internațională.

De la începutul anului, în declarațiile sale, el nu a exclus utilizarea forței pentru a face acest lucru.

Vizita din martie 2025 a vicepreședintelui JD Vance în Groenlanda, la baza americană aflată pe insulă, a reprezentat un prim moment de tensiune între Danemarca și SUA.

„Operațiune de influențare” pentru a supune Danemarca Statelor Unite

Guvernul danez crede că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu administrația Trump au fost implicați în operațiuni de influență sub acoperire în teritoriul danez, a relatat miercuri postul public de radio și televiziune DR, conform sursei citate.

Unul dintre oamenii implicați în misiune avea rolul de a întocmi o listă cu numele cetățenilor groenlandezi care susțin planurile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda. Pe listă se aflau oameni pe care americanul dorea să-i recruteze pentru o mișcare de secesiune în Groenlanda și Danemarca, a relatat DR.

Scopul acțiunilor de „infiltrare” și a „operațiunii de influențare” este de a pătrunde în societatea groenlandeză pentru a slăbi relațiile cu Danemarca din interior și a-i face pe groenlandezi să se supună Statelor Unite, potrivit surselor citate.

Strategia Trump pentru preluarea Groenlandei

Potrivit unor surse citate de postul public de radio și televiziune danez, strategia administrației Trump de a prelua Groenlanda a fost împărțită în trei etape.

Prima etapă a vizat o ofensivă de seducție, inclusiv prin trimiterea fiului președintelui Donald Trump într-o vizită mediatizată la Nuuk în ianuarie.

A urmat apoi o fază de presiune asupra Danemarcei, în care vicepreședintele JD Vance, printre altele, s-a deplasat la baza americană Pituffik din Groenlanda în martie anul acesta și, într-un discurs, a criticat Danemarca pentru că a dezamăgit groenlandezii.

În primăvară, strategia a intrat într-o a treia fază, care vizează infiltrarea în societatea groenlandeză.

Copenhaga a condamnat public operațiunilr desfășurate în Groenlanda.

„Orice tentativă de amestec în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, bineînțeles, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.

Foto: Depositphotos.com

