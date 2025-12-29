Problemele electrice din mai multe comune clujene, rezolvate. Prefectul Maria Forna: „NU mai sunt localități fără curent electric”.

Toate avariile la rețelele de energie electrică din mai multe localități clujene au fost remediate de angajații Sucursalei Cluj a Distribuție Energie Electrică România (DEER).

Prefectul Maria Forna: „La Cluj nu mai sunt localități fără curent electric” | Foto: pexels.com / Fotografie ilustrativă

Avariile la rețelele electrice care s-au produs duminică, 28 decembrie 2025, în șase localități din județul Cluj au fost remediate, și nu mai sunt localități care să nu beneficieze de energie electrică.

Prefectul Maria Forna: „La Cluj nu mai sunt localități fără curent electric”

„La Cluj nu mai sunt localități fără curent electric”, a declarat luni, 29 decembrie 2025, prefectul județului Cluj, Maria Forna.

Din cauza condițiilor meteorologice, duminică seara erau afectate șase localități, care nu erau alimentate cu energie electrică.

CITEȘTE ȘI:

Potrivit Sucursalei Cluj a Distribuție Energie Electrică România (DEER), duminică seara, 28 decembrie 2025 erau fără energie electrică localitățile Buscat, Muntele Mare, Valea Ierii, Apahida, Sânnicoară și Iara.

Reamintim faptul că ieri, din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele ore (cod roșu, portocaliu și galben de vijelii, ninsori abundente, viscol, polei și ceață), au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), inclusiv câteva localități din județul Cluj.

În județul Cluj, în localitățile menționate mai sus au fost afectați 2.450 utilizatori de curent electric.

Ce faceți dacă rămâneți în pană de curent?

În cazul întreruperilor accidentale în elimentarea cu energie electrică ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să apeleze Serviciul Call Center Distribuție, la numerele: prefix județ+929 sau TELVERDE, disponibile non-stop:

zona TRANSILVANIA NORD (județele CJ, BN, SJ, BH, SM, MM)- 0800.400.929

zona TRANSILVANIA SUD (județele AB, SB, MS, HR, BV, CV)- 0800.500.929

zona MUNTENIA NORD (județele PH, DB, BZ, BR, GL, VN) - 0800.500.205

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: