SC INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. - Anunț Convocator

Consiliul de administraţie al

Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALǍ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

pe data de 30 ianuarie 2026, ora 12,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfăşura la sediul societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 24 ianuarie 2025 care este şi dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

Revocarea mandatului a doi dintre administratori. Alegerea noilor administratori ȋn locul celor revocați și stabilirea duratei mandatului. Diverse. Ȋmputernicirea persoanei pentru efectuarea formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. Formularele de procuri speciale pentru adunarea generală se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV.

În cazul în care pe data de 30 ianuarie 2026, ora 12,00 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, adunarea generală se va desfăşura pe data de 31 ianuarie 2026, în acelaşi loc, la aceași oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Președinte CA

Benche Narcis-Horațiu