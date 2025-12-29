Aterizări mai dificile la Aeroportul Cluj din cauza vântului. Directorul David Ciceo: „Traficul aerian nu a fost afectat”.

Codul portocaliu de vânt puternic s-a resimțit și la Cluj, inclusiv pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, unde aterizările pe piste au fost puțin mai dificile din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Aterizările au fost puțin mai dificile la Aeroportul Internațional Cluj, din cauza vântului puternic|Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Director Aeroport Cluj: „Traficul aerian nu a fost afectat”

Directorul Aeroportului, David Ciceo a transmis că, chiar și în condiții de vânt puternic, traficul s-a desfățurat în condiții de maximă siguranță, iar piloții nu au refuzat aterizarea.

„Traficul aerian nu a fost afectat (pe Aeroportul Cluj - n.red.) A fost o intensitate a vântului, care pe alocuri a depășit 17 metri pe secundă, dar piloții sunt antrenați pentru astfel de condiții. După cum se cunoaște, în cazul în care există vânt peste o anumită intensitate, (avioanele - n. red.) decolează contra vântului, la fel și în cazul aterizării”, a declarat David Ciceo, într-o intervenție la postul TV Digi24, luni, 29 decembrie 2025.

Directorul Aeroportului Internațional Cluj a menționat că aeronavele sunt foarte sigure, iar tot traficul aerian s-a desfășurat în condiții de siguranță.

„Nu au existat cazuri în care piloții să refuze să aterizeze. Nu au fost probleme în ceea ce îi privește pe pasageri. De obicei, turbulențele sunt anunțate. Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele. Aterizarea este permisă în momentul în care nu există nici cel mai mic pericol pentru pasageri, tocmai din aceste motive, piloții au reușit să aterizeze fără probleme. Echipajul de zbor cunoaște situația meteorologică”, a conchis David Ciceo.

