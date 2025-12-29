Fotbal internațional. Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham!

Experiența jucătorului Radu Drăgușin (23 de ani) la gruparea londoneză se apropie de final.

Radu Drăgușin în meciul dintre naționalele Romaniei și Slovaciei, din Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, desfasurat pe Frankfurt Arena | Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Internaţionalul român a semnat cu Tottenham în ianuarie 2024, însă nu s-a impus ca titular la formaţia londoneză. Mai mult, Drăguşin a fost accidentat aproape pe tot parcursul acestui an.

Deşi a revenit pe gazon la ultimul meci disputat de Spurs, se pare că englezii nu iau în calcul să-l mai păstreze pe stoperul român, iar şansele ca el să plece sunt tot mai mari, a anunţat jurnalistul Fabrizio Romano.

Printre primele echipe interesate de situaţia sa se numără şi Juventus, chiar clubul unde Drăguşin a început fotbalul. Torinezii l-ar dori încă din această iarnă pentru a reconstrui lotul şi a ataca o poziţie cât mai sus în Serie A la finalul sezonului. Potrivit celor de la Tuttomercatoweb, el şi-a dat deja acordul pentru a reveni în Serie A, astfel că mutarea are şanse tot mai mari de a se face în această iarnă.

4 meciuri a disputat Drăguşin pentru prima echipă a lui Juventus

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: