Moarte tragică într-un incendiu la Cluj. Un bărbat a fost găsit carbonizat la câteva ore după stingerea flăcărilor.

Un bărbat a fost găsit carbonizat luni, 29 decembrie 2025, în urma unui incendiu izbucnit duminică seară, 28 decembrie, la o casă în comuna clujeană Boju.

Un bărbat a fost găsit carbonizat în urma unui incendiu în comuna clujeană Boju | Foto: ISU Cluj

Incendiul a izbucnit duminică seara, 28 decembrie 2025, iar flăcările au cuprins întreaga locuință, pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat tot ieri, în jurul orei 23.30, însă pompierii au revenit la locație pe parcursul nopții pentru a supraveghea zona și pentru a evita riscul reaprinderii.

În timpul operațiunilor de stingere s-a prăbușit întregul acoperiș al casei.

„În paralel, s-au efectuat căutări atente, întrucât existau informații că în locuință ar fi locuit o persoană. Căutările și cercetările privind cauza probabilă de izbucnire a incendiului au fost reluate în această dimineață (29 decembrie 2025 - n. red.) de către pompieri și polițiști. Din păcate, a fost găsit un bărbat carbonizat”, a transmis ISU Cluj, luni dimineață.

Potrivit sursei citate, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui reșou.

Cu toate că vântul le-a dat bătăi de cap, pompierii au reușit să salveze patru anexe gospodărești.

