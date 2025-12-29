Anunț CTP Cluj-Napoca - Programul de circulație al transportului public în perioada 31.12.2025 – 07.01.2026

Programul de circulație al transportului public în perioada 31.12.2025 – 07.01.2026

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător cu privire la programul de circulație al transportului public urban și metropolitan în perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv Revelionul 2025–2026.

🔹 31 decembrie 2025 – Ajun de An Nou

În data de 31 decembrie 2025, transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:00 – 22:00, conform programului pentru zilele lucrătoare.

Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Cluj-Napoca va organiza în Piața Unirii un program special cu ocazia Revelionului 2026, la care se estimează participarea unui număr mare de persoane, CTP Cluj-Napoca S.A. vine în sprijinul publicului prin prelungirea programului de circulație în intervalul 22:00 – 01:30, pentru următoarele linii:

Autobuze: 9, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36B, 37, 38, 39, 42, 44, 47

Troleibuze: 1, 3, 5, 6, 25

Tramvaie: 100, 101

❗ Liniile de noapte nu vor funcționa în noaptea de 31.12.2025 / 01.01.2026.

🔹 1, 2, 4, 6 și 7 ianuarie 2026

În zilele de 1, 2, 4, 6 și 7 ianuarie 2026, transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 06:00 – 23:00, conform programului de transport pentru zilele de duminică.

📌 În data de 1 ianuarie 2026:

liniile spre VIVO! Cluj-Napoca ( 28B și 43P ) vor fi suspendate ;

( și ) vor fi ; transportul va fi suplimentat pe liniile 24, 28 și 43B;

linia 24B va circula conform unui program special.

🔹 3 ianuarie 2026

În data de 3 ianuarie 2026, transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:30 – 23:00, conform programului de transport pentru zilele de sâmbătă.

🔹 5 ianuarie 2026

În data de 5 ianuarie 2026, transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:00 – 23:15, conform programului de transport pentru zilele lucrătoare.

🔹 Suplimentări speciale – 7 ianuarie 2026

Pentru asigurarea legăturii dintre cartierele municipiului și Bd. Muncii, respectiv zona Emerson, în data de 07.01.2026 vor fi introduse plecări suplimentare pe următoarele linii: 26L, 36L, 48L, 50L și 52L.

🔹 Transportul de noapte (01.01.2026 – 07.01.2026)

Transportul de noapte se va desfășura în perioada 01.01.2026 – 07.01.2026, în intervalul 23:00 – 01:30 (25N), cu ultimele plecări la ora 01:00 din capetele de linie, pe următoarele trasee:

5N – str. Traian Vuia – Piața Gării 23:00 – 00:30

25N – str. Unirii – str. Bucium

54N – cart. Zorilor – cart. Grigorescu 23:00 – 00:30

⏱️ Plecările se vor efectua din 30 în 30 de minute.

ℹ️ Informații suplimentare

Toate detaliile privind programele de circulație pot fi consultate:

pe site-ul oficial al companiei: www.ctpcj.ro

în aplicația de mobil TRANZY, disponibilă în Google Play și App Store

🎉 Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. vă urează un An Nou fericit și călătorii în siguranță!