Alertă cu drone rusești în apropiere de granița României: două aeronave de luptă F-16, ridicate de la sol

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de la sol.

Alertă cu drone rusești la granița României: armata a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16| Foto: MApN

În noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00:59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru misiuni de cercetare, informează MApN.

Alertă cu drone rusești lângă granița României: armata a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16

La ora 01:27 a fost transmis mesajul RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea.

Conform MApN, nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național.

„Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, transmite MApN.

Polonia a doborât mai multe drone în spațiul său aerian în timpul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei

Polonia și-a mobilizat, miercuri, propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varșovia implicându-se astfel în premieră în războiul din țara vecină și numind încălcarea spațiului său aerian drept „un act de agresiune”, informează Reuters, potrivit sursei citate.

După „încălcări repetate” ale spațiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata țării a anunțat desfășurarea de aeronave poloneze și aliate.



„Avioanele și-au folosit armele împotriva obiectelor ostile”, a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X, adăugând că este „în contact constant cu comandamentul NATO”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat pe platforma X că „l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația actuală” și despre acțiunile întreprinse

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: