Restricții de circulație în Cluj-Napoca de Revelion. Ce străzi din centru vor fi închise?

Câteva străzi din centrul municipiului Cluj-Napoca vor fi închise temporar ceirculației auto în noaptea dintre ani.

În noaptea de Revelion, circulația mașinilor va fi suspendată temporar pe mai multe străzi din Cluj-Napoca | Foto: Facebook - Emil Boc / Fotografie ilustrativă

Șoferii care vor să circule cu mașina de Revelion prin Cluj-Napoca trebuie să știe că anumite străzi din centrul municipiului vor fi închise temporar circulației.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat o serie de restricții de circulație cu ocazia manifestărilor organizate în spațiul public cu ocazia „Revelion 2026”, astfel:

din data de 31 decembrie 2025, ora 21.00 până în data de 1 ianuarie 2026, ora 1.00, restricţionarea circulaţiei rutiere pe

strada Napoca

Piaţa Unirii (latura de Sud şi Est)

Bulevardul Eroilor, când situația o impune;

din data de 31 decembrie 2025, ora 23.50 până în data de 1 ianuarie 2026, ora 00.15 restricţionarea circulaţiei rutiere pe

latura de Nord a Pieţei Unirii

pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 (de la intersecţia cu strada Cuza Vodă până la intersecția cu Piața Unirii);

Totodată, autoritățile locale au anuțat și închiderea parcării cu barieră din Piața Unirii (pe latura de Vest), din data de 29 decembrie 2025, ora 22.00 până în data de 30 decembrie 2025, ora 5.00 și închiderea totală a parcării din data de 30 decembrie 2025, ora 20.00, până în data de 1 ianuarie 2026, ora 5.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: