Încă o pană de curent la Cluj. Locuitorii din Jucu și Apahida, afectați. Prefectul Maria Forna: „Se depun eforturi pentru a se reveni la o stare normală”.

Se pare că problemele cu energia electrică au revenit la Cluj, luni, 29 decembrie 2025, după pana de curent pe care au resimțit-o locuitorii mai multor localități din județ cu o zi înainte.

Angajații DEER Cluj au intervenit, luni, 29 decembrie 2025 pentru a remedia problemele electrice în comunele Apahida și Jucu | Foto: Maria Forna

UPDATE, ora 20.31:

„La Sânnicoară a revenit curentul. La Apahida parțial”, a mai transmis Maria Forna.

Știrea inițială

De această dată, mai mulți locuitori din comunele clujene Apahida și Jucu au reclamat iar lipsa energiei electrice.

Pe rețelele de socializare, cetățenii din Apahida s-au plâns că nu funcționează nici iluminatul stradal, nici energia pentru consumatori casnici.

Prefectul Clujului a explicat de ce Apahida și Jucu au rămas fără curent

Prefectul județului Cluj, Maria Forna a anunțat că în cele două localități menționate mai sus au fost trimise două echipe de la sucursala Cluj a Distribuție Energie Electrică România (DEER) pentru a remedia problema. Prefectul a explicat și de ce a fost întreruptă energia electrică în cele două localități.

„Este avarie, iar două echipe ale DEER se deplasează acum (ora 19.39 - n. red.) la Apahida și Jucu. Vă reamintesc faptul că la Jucu, acum 2 zile, au ars două celule din stația de transformare care alimenta Jucu, Apahida și Sânnicoară. Alimentarea consumatorilor a fost preluată în aceste două zile, în regim temporar, de pe o altă alimentare iar în această seară se depun eforturi să se revină la starea normală”, a transmis prefectul Maria Forna, luni seara, 29 decembrie 2025.

