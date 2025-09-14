Avertismentul fostului președinte Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că o potențială victorie a partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare din Republica Moldova ar face ca țara vecină să cadă în sfera de influență a Rusiei.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat un avertisment dur în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Scrutinul decisiv pentru parcursul european al Moldovei va avea loc peste două săptămâni, în 28 septembrie.

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, avertizează fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-un mesaj publicat duminică pe pagina de Facebook.

Fostul șef al statului a amintit de rolul major al diasporei moldovene, la fel ca și la alegerile prezidențiale din 2024.

„Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora”, a semnalat Traian Băsescu în mesajul citat.

Băsescu a avertizat că victoria forțelor pro-ruse ar reprezenta o problemă de securitate și pentru România.

„O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, a mai declarat Traian Băsescu.

La începutul acestei săptămâni, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj tranșant în Parlamentul European: Rusia și-a intensificat atacurile hibride în contextul alegerilor parlamentare din statul vecin. Astfel, dacă nu vor fi contracarate, atacurile Moscovei vor viza în mod direct Uniunea Europeană.

