Soarta războiului din Ucraina se poate decide la întâlnirea de gradul zero dintre Putin și Trump

Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni, vineri, în Alaska pentru a discuta o posibilă pace în Ucraina.

Donald Tump și Vladimir Putin se vor întâlni, vineri, în Alaska | Foto: depositphotos.com

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri la Anchorage, în Alaska, pentru o întâlnire deja istorică, iar AFP, se întreabă într-o analiză dacă o ieșire din acest cel mai sângeros conflict armat din Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial se va întrezări la 7.500 de kilometri de Kiev?





Președintele american nu s-a remarcat deloc prin prudență, însă acum încearcă să tempereze așteptările, el care afirma în urmă nu cu atât de mult timp că va pune capăt războiului din Ucraina cât ai bate din palme, potrivit Agerpres.ro.



Republicanul de 79 de ani a declarat luni că vrea să „tatoneze terenul'” în timpul acestei prime întâlniri în persoană cu liderul de la Kremlin din 2019 încoace. Ea are loc după mai multe convorbiri telefonice care au avut loc între cei doi după revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie.



Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, susține că va fi vorba de „a-l asculta” pe Vladimir Putin în timpul acestei întâlniri cerute de președintele rus - Washingtonul insistă mult asupra acestui aspect.



Întâlnirea, în absența lui Volodimir Zelenski, nu va fi în mod evident o conferință de pace. Toată miza este, pentru președintele ucrainean și europeni, ca întrevederea de la Anchorage să nu devină un fel de Ialta, o reuniune în timpul căreia marile puteri delimitează teritorii și zone de influență, precum cea din februarie 1945 între SUA, Regatul Unit și Uniunea Sovietică, subliniază AFP.



„Liderii europeni au înțeles deja că cel care vorbește ultimul cu Donald Trump îi lasă cea mai puternică impresie”, explică Liana Fix, specialistă în Europa în cadrul Council on Foreign Relations. Mai ales când este vorba de un conducător al cărui mod de exercitare autoritară a puterii îl fascinează pe republicanul de 79 de ani.



Președintele american, care a rupt izolarea diplomatică a lui Vladimir Putin imediat ce a revenit la Casa Albă, și-a manifestat recent în mod exploziv nerăbdarea după atacuri extrem de brutale contra Ucrainei. El s-a declarat „dezamăgit” de omologul său rus.



Îi va spune Trump în față lui Putin acest lucru? Sau, după întâlnire, el se va întoarce împotriva lui Volodimir Zelenski?



Donald Trump l-a acuzat adesea pe șeful statului ucrainean că este un obstacol în calea încheierii conflictului declanșat în februarie 2022 prin invazia rusă.



Președintele american, care nu a atribuit niciodată Moscovei responsabilitatea pentru război, s-a declarat luni „contrariat” de refuzul Kievului pentru ceea ce al numește un „schimb” de teritorii cu Rusia, care ocupă 20% din teritoriul ucrainean.



Statul în care se vor întâlni Trump și Putin, Alaska, și-a schimbat el însuși „proprietarul”, fiind cumpărat de SUA de la Rusia în secolul al XIX-lea.

Trump, între pacificator sau „pudelul” lui Putin

Potrivit AFP, miliardarul pare sfâșiat între două instincte contradictorii. Pe de o parte, tentația de a face vineri anunțuri răsunătoare, la nevoie vagi, care să-i permită să se prezinte drept „pacificator” și fin negociator; pe de altă parte, dorința de a nu trece drept „pudelul” lui Putin. Această poreclă i-a fost dată de opozanți ai săi după un summit la Helsinki în 2018, marcat de o vizibilă complicitate între cei doi.



Volodimir Zelenski a estimat că organizarea întâlnirii în Alaska este „deja o victorie” pentru Vladimir Putin.



Vladimir Putin „nu a oferit nimic semnificativ” pentru a obține această întrevedere, amintește într-un interviu pentru AFP analistul politic rus Konstantin Kalașev.

„O întrevedere nu este o concesie”, a replicat șeful diplomației americane Marco Rubio. Donald Trump a apreciat că este „foarte respectuos” din partea lui Vladimir Putin să vină pe teritoriul american.

Condiții de pace. Ucraina nu cedează teritorii

Potrivit lui George Beebe, fost specialist în problema Rusiei în cadrul CIA și expert al Quincy Institute for Responsible Statecraft, în cel mai bun caz întâlnirea de vineri va crea „un cadru pentru continuarea negocierilor”. În opinia sa, Rusia ar putea de exemplu accepta ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană, dacă aceasta va renunța să adere la NATO.



Mult mai delicată va fi problema unor eventuale concesii teritoriale, în condițiile în care armata rusă câștigă teren în Ucraina.



Moscova revendică patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), în plus la Crimeea anexată în 2014, cereri considerate inacceptabile de Kiev.



Donald Trump a promis că va discuta cu Volodimir Zelenski și cu europenii după întrevederea sa cu Vladimir Putin. „Poate că le voi spune «Mult succes, continuați să vă bateți». Sau poate le voi spune, «putem ajunge la un acord»”, a declarat Trump luni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: