Emil Boc, întâlnire importantă cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu. Au discutat despre proiecte-cheie pentru zona metropolitană Cluj.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a întâlnit cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, iar cei doi au discutat despre proiecte-cheie pentru zona metropolitană Cluj.

Emil Boc a discutat cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, despre proiecte importante pentru zona metropolitană Cluj | Foto: Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a discutat cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, despre mai multe proiecte importante pentru zona metropolitană Cluj.

Primarii Emil Boc și Lucia Suciu, discuție despre proiecte importante pentru zona metropolitană Cluj

În contextul strategiei și politicilor publice de dezvoltare a zonei metropolitane a Clujului, Emil Boc a discutat cu Lucia Suciu despre mai multe proiecte de colaborare în domeniile:

infrastructură

transport public

urbanism

Emil Boc, discuție cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, la Primăria Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc

Drum de legătură cu Autostrada Transilvania

„În domeniul infrastructurii, am apreciat propunerea doamnei primar de pregătire a documentațiilor tehnice în vederea realizării în viitor a unui drum de legătură cu Autostrada A3. Am discutat despre realizarea unui drum de legătură între Chinteni și drumul de la CREIC, Lomb”, a scris Emil Boc, marți, 28 iulie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, întâlnire cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu | Foto: Facebook, Emil Boc

De asemenea, cei doi au discutat despre modalitățile de implementare a următoarelor proiecte:

Pasajul Oasului

Inelul verde metropolitan;

Corelare planurilor urbanistice generale prezente și viitoare

„Voi continua întâlnirile cu toți primarii din zona metropolitană a Clujului pentru corelarea proiectelor noastre de dezvoltare administrativă”, a conchis Emil Boc.

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