Administrație
Emil Boc, întâlnire importantă cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu. Au discutat despre proiecte-cheie pentru zona metropolitană Cluj.
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a întâlnit cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, iar cei doi au discutat despre proiecte-cheie pentru zona metropolitană Cluj.Emil Boc a discutat cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, despre proiecte importante pentru zona metropolitană Cluj | Foto: Facebook, Emil Boc
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a discutat cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, despre mai multe proiecte importante pentru zona metropolitană Cluj.
Primarii Emil Boc și Lucia Suciu, discuție despre proiecte importante pentru zona metropolitană Cluj
În contextul strategiei și politicilor publice de dezvoltare a zonei metropolitane a Clujului, Emil Boc a discutat cu Lucia Suciu despre mai multe proiecte de colaborare în domeniile:
- infrastructură
- transport public
- urbanism
Drum de legătură cu Autostrada Transilvania
„În domeniul infrastructurii, am apreciat propunerea doamnei primar de pregătire a documentațiilor tehnice în vederea realizării în viitor a unui drum de legătură cu Autostrada A3. Am discutat despre realizarea unui drum de legătură între Chinteni și drumul de la CREIC, Lomb”, a scris Emil Boc, marți, 28 iulie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
De asemenea, cei doi au discutat despre modalitățile de implementare a următoarelor proiecte:
- Pasajul Oasului
- Inelul verde metropolitan;
- Corelare planurilor urbanistice generale prezente și viitoare
„Voi continua întâlnirile cu toți primarii din zona metropolitană a Clujului pentru corelarea proiectelor noastre de dezvoltare administrativă”, a conchis Emil Boc.
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