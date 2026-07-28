VIVO! Cluj-Napoca continuă seria „Academia Micilor Eroi” cu „Academia Micilor Pompieri” (P)

După succesul primei ediții dedicate micilor polițiști, la care au participat peste 100 de copii, VIVO! Cluj-Napoca continuă seria „Academia Micilor Eroi” cu o nouă experiență educativă și interactivă: Academia Micilor Pompieri.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 1 august, între orele 11:00 și 14:00, în piațeta X, de la intrarea 2, a centrului comercial VIVO! Cluj-Napoca și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani.

Conceput ca o experiență prin care cei mici învață prin joacă, evenimentul îi va introduce în lumea pompierilor salvatori și le va oferi ocazia să descopere importanța prevenirii situațiilor de urgență și a intervenției rapide.

Programul este structurat în trei etape:

Descoperă : copiii vor afla care este rolul pompierilor în comunitate, vor descoperi echipamentele folosite în intervenții și vor învăța care sunt cele mai frecvente cauze ale incendiilor și cum pot fi prevenite.

: copiii vor afla care este rolul pompierilor în comunitate, vor descoperi echipamentele folosite în intervenții și vor învăța care sunt cele mai frecvente cauze ale incendiilor și cum pot fi prevenite. Experimentează : participanții vor lua parte la trasee tematice și provocări inspirate din activitatea pompierilor, unde își vor testa atenția, îndemânarea și spiritul de echipă.

: participanții vor lua parte la trasee tematice și provocări inspirate din activitatea pompierilor, unde își vor testa atenția, îndemânarea și spiritul de echipă. Creează: în cadrul atelierului creativ, fiecare copil își va construi propria machetă de autospecială de pompieri, pe care o va putea lua acasă.

Un moment special al evenimentului îl reprezintă întâlnirea cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, care le vor explica celor mici ce presupune meseria de pompier, cum decurge o intervenție și de ce prevenția este esențială pentru siguranța tuturor.

Copiii care au participat și la Academia Micilor Polițiști sunt invitați să aducă carnețelul de ghidaj primit la prima activitate. La finalul evenimentului, aceștia vor primi Diploma de Absolvire „Micii Eroi în Acțiune”, ca recunoaștere a implicării lor în cele două misiuni dedicate siguranței și spiritului civic.

Prin seria Academia Micilor Eroi, VIVO! Cluj-Napoca își propune să ofere copiilor experiențe educative care dezvoltă responsabilitatea, spiritul civic și încrederea în instituțiile care contribuie la siguranța comunității.

Detalii eveniment

Eveniment: Academia Micilor Pompieri

Academia Micilor Pompieri Data: Sâmbătă, 1 august 2026

Sâmbătă, 1 august 2026 Ora: 11:00 - 14:00

11:00 - 14:00 Locație: VIVO! Cluj-Napoca, Piațeta X, de la intrarea 2

VIVO! Cluj-Napoca, Piațeta X, de la intrarea 2 Acces: Gratuit

VIVO! Cluj-Napoca îi invită pe toți copiii să descopere lumea pompierilor, să învețe prin experiențe interactive și să își continue aventura în cadrul Academiei Micilor Eroi.